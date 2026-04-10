El papa pide una "distribución equitativa" de la riqueza ante el aumento de la pobreza

"En el mundo hay, en conjunto, mucha riqueza; sin embargo, los pobres aumentan. Muchos cientos de millones de personas en todo el planeta viven en la pobreza extrema y no disponen de alimentos, vivienda, asistencia médica, escuelas, electricidad, agua potable ni servicios sanitarios indispensables", dijo en el Palacio Apostólico.

El pontífice estadounidense destacó que, sin embargo, existen "riquezas desproporcionadas que permanecen en manos de unos pocos".

"Es un escenario injusto (...) No existe un determinismo que nos condene a la desigualdad. En la base de las disparidades no hay una falta de recursos sino la necesidad de afrontar problemas resolubles relacionados con una distribución más equitativa de estos, que debe realizarse con sentido moral y honestidad", emplazó.

Durante su discurso, León XIV repasó el magisterio social de la Iglesia y destacó que el derecho al bienestar es un "derecho humano universal".

Asimismo, analizó los cambios en el mercado laboral del siglo XXI, marcados por el excesivo peso de los mercados financieros en la gestión de las empresas, la deslocalización y el impacto de la inteligencia artificial, factores que han derivado en una mayor precariedad y en modelos de trabajo "híbridos".

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El papa instó a los entes de la Seguridad Social a garantizar la sostenibilidad del sistema sin perder el "tejido solidario", con especial atención a los jóvenes y a los trabajadores con empleos temporales o autónomos.

"Amar y servir al hombre con conciencia, responsabilidad y disponibilidad", concluyó citando el imperativo ético de su predecesor, Francisco.