El petróleo sigue por debajo de US$ 100 y las bolsas asiáticas suben ante diálogo Líbano-Israel

Hacia las 02H00 GMT, el barril de petróleo de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, avanzaba 0,75% hasta los 98,60 dólares, mientras el Brent, referente internacional, ganaba un 0,52% hasta los 96,42.

Los inversionistas se mantienen cautelosos, aunque el anuncio de conversaciones entre Líbano e Israel en Washington disipa en cierta medida las preocupaciones sobre la solidez del alto el fuego de dos semanas pactado el martes entre Estados Unidos e Irán.

Tras un llamado a la moderación del presidente Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el jueves que había ordenado a su gabinete iniciar “negociaciones directas”.

Esto ha provocado “un nuevo suspiro de alivio en los mercados por el momento, aunque sea moderado”, destacó a la AFP John Kilduff, analista de Again Capital.

Sin embargo, los operadores están, por el momento, pendientes de la situación en el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que suele transitar cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

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Un petrolero no iraní, el primero desde la tregua, atravesó el jueves ese paso, pero el tráfico está lejos de haberse reactivado.

Este viernes, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunció que su país tiene previsto liberar a principios de mayo nuevas reservas de petróleo equivalentes a otros 20 días de consumo “para garantizar el suministro estable”.

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Bolsas de Asia y Oceanía

Por su parte, las bolsas de Asia y Oceanía aprovechan este nuevo impulso generado las conversaciones entre Líbano e Israel.

Hacia las 02H00 GMT, el índice de referencia japonés Nikkei subía un 1,67%, aunque el ampliado Topix, en muestra de cautela, se mantenía estable.

En Seúl, el Kospi avanzaba un 1,83%, mientras que la Bolsa de Taipéi se apreciaba un 1,38 % y Hong Kong crecía 1,15%. Por el contrario, Sídney perdía un leve 0,47%.

“Los mercados han pasado de una actitud basada en el miedo a un optimismo orientado hacia el futuro”, consideró Stephen Innes, de SPI Asset Management.

El oro, considerado un valor refugio ante las incertidumbres geopolíticas, se encontraba nuevamente bajo presión, cediendo un 0,28% a 4.753 dólares la onza con el interés de los inversores volcado a las bolsas.