Brasil: hallan artefacto explosivo en Copacabana, donde Shakira dará un concierto gratuito

El Escuadrón Antibombas de la Coordinación de Recursos Especiales de la Policía Civil de Río de Janeiro intervino tras recibir una alerta por la presencia de un artefacto explosivo en el malecón de la playa de Copacabana. En esa misma zona está previsto un concierto gratuito de la cantante colombiana Shakira el próximo 2 de mayo.

De acuerdo con un comunicado de la corporación enviado a la AFP, los agentes aplicaron el protocolo de seguridad en el lugar, retiraron el objeto y lo incautaron para someterlo a análisis pericial. La Policía no divulgó más detalles sobre el origen del artefacto ni sobre posibles responsables.

La prensa local identificó el objeto como una granada aturdidora, un dispositivo diseñado para desorientar de forma temporal. La Policía Civil difundió imágenes de un agente con equipo de protección recogiendo una caja negra de tamaño aproximado al de una mochila usada para reparto.

La institución informó que mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos, mientras el material incautado pasa por peritajes que determinen su naturaleza y condiciones.

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Despliegue logístico para el concierto de Shakira

El hallazgo se produce en plena fase de preparación del espectáculo: desde hace varios días, distintos equipos trabajan en el montaje de un escenario de gran escala sobre la arena. La estructura se instala frente al Hotel Copacabana Palace, uno de los puntos más emblemáticos del litoral carioca.

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En la práctica, Copacabana funciona como un recinto masivo a cielo abierto para eventos gratuitos, con una concentración de asistentes que multiplica las exigencias de seguridad y coordinación urbana.

Según datos registrados por Riotur, la agencia municipal responsable del turismo, otros conciertos recientes en la misma playa reunieron cifras de asistencia de orden millonario. El año pasado, 2,1 millones de personas acudieron a un show de Lady Gaga, y en 2024 otras 1,6 millones presenciaron la presentación de Madonna.

En paralelo, la Secretaría Municipal de Turismo de Río de Janeiro proyecta recibir 3,5 millones de turistas entre marzo y junio, un período en el que la ciudad concentra eventos de alto impacto para la economía local y su infraestructura.

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