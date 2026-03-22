Guía práctica para el turismo en Río de Janeiro

En 2025, Brasil registró un récord histórico de más de 9 millones de turistas internacionales, con Río de Janeiro recibiendo cerca de 2,2 millones de ellos, según datos oficiales del Ministerio de Turismo. Esta cifra refleja el creciente interés por sus playas icónicas, su patrimonio natural y cultural y nuevas propuestas de entretenimiento que enriquecen la oferta turística. Aquí, la naturaleza y el alma carioca se funden en una armonía que ha inspirado a generaciones de artistas brasileños. Cada paisaje merece su propia canción, porque cuando uno contempla la maravilla de estas vistas, entiende por qué los compositores han cantado tantas veces contra la tristeza, pidiendo “por favor, vai embora”.

Para los viajeros paraguayos, llegar a este paraíso es hoy más sencillo y directo. La aerolínea Gol Linhas Aéreas opera vuelos directos desde Asunción hasta Río de Janeiro (Aeropuerto Internacional Galeão), con una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos.

Los íconos que cantan solos

Ningún viaje a Río se completa sin rendirse ante sus postales eternas:

Pan de Azúcar: Sube en el teleférico desde Praia Vermelha y deja que la bahía se despliegue como un lienzo vivo. La vista abarca el Cristo, Copacabana y el mar infinito. Recomendación práctica: evita el mediodía (11:00-15:00), cuando el sol quema y las colas se alargan. Prefiere la mañana temprana o el atardecer, cuando la luz se vuelve dorada y el viento refresca el alma. Si el calor aprieta –como suele ocurrir en esta tierra de fuego–, lleva agua, protector solar y ropa ligera. En la cima, respira hondo y deja que suene en tu mente Samba do Avião, de Tom Jobim: “Meu coração não sei por que… bate feliz quando cruzo o céu do Rio”.

Cristo Redentor: Desde lo alto del Corcovado, los brazos abiertos del Redentor parecen abrazar toda la ciudad y a quien la visita. Sube en tren cremallera o en van. La panorámica de 360° quita el aliento. Otra vez, huye del mediodía: ve temprano o al caer la tarde. Cuando el sol se pone y la ciudad se ilumina abajo, entenderás por qué Gilberto Gil compuso Aquele Abraço: un saludo carioca que hoy resuena en el nuevo espectáculo del Roxy Dinner Show.

Escadaria Selarón: En el corazón de Santa Teresa, estas escaleras multicolores son un estallido de arte popular. Cada azulejo cuenta una historia. Es gratis, accesible a pie, pero usa calzado cómodo porque es empinada. Ve por la mañana, cuando el calor aún no aprieta y la luz hace brillar los colores como en una verdadera Aquarela.

Un tip muy útil para quienes corren, caminan o practican deportes en la playa: hay fotógrafos profesionales que capturan momentos dinámicos (corriendo al amanecer, jugando vóley, etc.). Te entregan un código QR para ver las fotos en línea; si te gustan, las puedes descargar y comprar directamente. Es una forma divertida y profesional de llevarte recuerdos de calidad.

Dónde hospedarse: opciones para todos los gustos y presupuestos

Entre las opciones más destacadas se encuentra el legendario Copacabana Palace, el hotel más emblemático de Río. Inaugurado en 1923, este palacio blanco frente a la playa ha sido testigo de la historia de la ciudad y ha recibido a las mayores celebridades del mundo. Madonna, por ejemplo, se hospedó allí durante su visita, disfrutando de su lujo clásico, piscinas espectaculares y servicio impecable que sigue siendo sinónimo de elegancia carioca.

Para quienes buscan confort actual con excelente ubicación y una relación calidad-precio impecable, la cadena Windsor es una de las favoritas de los viajeros. Los huéspedes elogian constantemente la amabilidad del equipo, los desayunos generosos y variados, la limpieza impecable y la ubicación estratégica. Destaca el Windsor Barra, ubicado en la moderna Barra da Tijuca, con amplias habitaciones, piscina en la azotea con vistas panorámicas, gimnasio y fácil acceso a las playas más extensas de Río y al centro comercial Barra Shopping. También brillan el Windsor Palace y el Windsor Excelsior en Copacabana, a pasos de la arena, perfectos para quienes quieren despertar con el sonido de las olas.

Otro referente de lujo en Copacabana es el Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, abierto desde 2019 en el icónico Posto 6. Con 375 habitaciones de diseño inspirado en los años 50 (época dorada de la bossa nova), es pet-friendly y ofrece vistas al mar. Destaca por su gastronomía, experiencias exclusivas y la piscina infinita en el sexto piso con una programación musical diaria (incluyendo atardeceres en Tropìk) que lo convierten en un destino en sí mismo, incluso para no huéspedes.

Río ofrece una amplia variedad de alternativas de hospedaje que se adaptan a cada tipo de viajero. Desde lujosos íconos históricos hasta modernos hoteles boutique, encantadoras posadas en las laderas y apartamentos completos en Airbnb. La flexibilidad del alquiler temporario permite vivir como un verdadero carioca: preparar tu propio café con vista al mar o sentirte parte del barrio.

Noches que cantan y brillan

De día Río enamora; de noche, seduce. Una nueva joya ha llegado para enriquecer esa magia: el Roxy Dinner Show, en Copacabana. El histórico cine Roxy de 1938, con su glorioso estilo Art Déco, fue restaurado con una inversión de 65 millones de reales. Hoy combina pasado y futuro: fachada dorada, cúpula luminosa restaurada, panel LED con tecnología 4D que te lleva en un viaje inmersivo por Brasil –del Pelourinho al Amazonas–.

El gran espectáculo “Aquele Abraço”, dirigido por Abel Gomes (el mismo de las ceremonias olímpicas de 2016), celebra la alegría y diversidad brasileña con samba, bossa nova, funk, frevo y más. Sesenta artistas, 350 trajes exclusivos, la Roxy Band y un repertorio de más de 50 canciones. Funciones de miércoles a domingo, con cena gourmetincluida (diseñada por chefs de renombre, como Danilo Parah), de 19:30 a 21:30, y el show principal a las 21:30. Es para toda la familia, una experiencia multisensorial.

Río de Janeiro como conexión a más destinos

El anuncio de Aerolíneas Gol de nuevos vuelos internacionales desde el Aeropuerto Galeão ha llenado de optimismo al sector hotelero carioca. La nueva fase internacional de la aerolínea incluirá rutas hacia Nueva York, Lisboa, París y Orlando. Esta estrategia posiciona a Río de Janeiro como un centro clave en los planes de la compañía y refuerza el rol del Aeropuerto del Galeão como hub para vuelos intercontinentales. De esta forma, Galeão se convierte en la puerta de salida para la expansión internacional de Gol, además, marca el inicio de una nueva etapa para la empresa, que comenzará a operar vuelos de largo recorrido con aeronaves de fuselaje ancho como el Airbus A330 (wide-body).

El presidente de HotéisRIO, Alfredo Lopes, celebró la noticia: “Para incrementar la llegada de turistas extranjeros a Río de Janeiro, es necesario ampliar significativamente la red aérea. Para ello, fue preciso reformular la operación del Aeropuerto del Galeão, con el fin de reforzar su papel de hub. Y los resultados están apareciendo: el anuncio hecho por Gol, que pasará a conectar nuestra ciudad con cuatro destinos internacionales, entre ellos París y Nueva York, cumple con este objetivo. Un mayor número de vuelos significa crecimiento para toda la cadena, desde hoteles hasta restaurantes, pasando por empresas de transporte y centros comerciales”.

Consejos finales para un viaje seguro y placentero

Clima y horarios : El calor puede ser intenso; hidrátate constantemente y prioriza actividades matutinas o vespertinas para las atracciones al aire libre.

Transporte : Usa Uber o apps similares; el metro es eficiente para Copacabana-Ipanema-Centro.

Seguridad : Disfruta con precaución, evita exhibir objetos de valor en playas y usa transporte oficial de noche.

Temporada: Evita Carnaval si buscas tranquilidad, pero considérala si quieres vivir la fiesta máxima.

Río de Janeiro combina naturaleza, historia y modernidad como pocas ciudades y visitarla siempre será un momento perfecto para descubrir (o redescubrir) sus encantos. ¡Buen viaje a la Ciudad Maravillosa!

Fotos: Gentileza / www.flickr.com/photos/riotur