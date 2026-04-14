El arzobispo de Rabat afirma que las declaraciones de Trump contra el papa son "de locura"

El cardenal español acudió este martes a la Basílica de San Agustín en Annaba, la antigua Hipona (la tierra de San Agustín), para participar en la misa que celebra el papa León XIV, en la segunda jornada de su viaje internacional a África.

Una visita que, según el arzobispo de Rabat, tiene un importante significado porque para la Iglesia "es el momento de África y por fin hay un significado universal, que es la llamada constante del papá León a la paz".

Al respecto, López aseguró que "son verdaderamente de locura las declaraciones que estamos oyendo criticándole porque pide la paz"

"Es realmente verdaderamente asombroso que la persona de mayor poder en el mundo, se puede decir, al menos del punto de vista militar y económico, haya sido capaz de pronunciar esas palabras que le desprestigian totalmente", agregó.

Trump criticó duramente al papa estadounidense, de quien afirmó que "es débil" y "terrible en política exterior" por haber denunciado la guerra en Irán.

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El cardenal español aplaudió la respuesta de León XIV en el avión que le llevaba a Argelia cuando aseguró que seguiría levantando la voz para condenar la guerra y que no tenía miedo de la administración de Trump.

"Gracias a Dios, el papá se mantiene sereno, ha respondido como corresponde y creo que su llamada a la paz ahora va a ser más efectiva que lo ha sido hasta ahora", explicó el purpurado, que participó en el cónclave en el que se eligió a Robert Prevost.

Al respecto, sobre las palabras de Trump de que fue elegido por ser estadounidense, subrayó que "es una ridiculez total".

"En el cónclave nadie habló de geografía, nadie dijo nada de que tiene que ser de aquí y de allá, pero en fin, para qué rebajarnos a comentar ese tipo de declaraciones que se desprestigian por sí mismas", destacó.

Por otra parte, el cardenal López explicó que este viaje al norte de África del papa "es importante también para las iglesias del norte de África, la Conferencia Episcopal que comprende en Libia, Túnez, Argelia y Marruecos, porque nos pone en el mapa".

Y, agregó, ayuda a "ratificar con su presencia el diálogo interreligioso en el que nosotros estamos empeñados porque nos da un ánimo el vivir en este en esta situación de minoría absoluta, que para nosotros no es una desgracia, sino una gracia".

"Pero además, su presencia en cuatro países de África hace que la Iglesia africana, que es el único continente en el que la iglesia está creciendo significativamente, sea puesta de relieve", señaló.

Y apuntó que "así como en otras épocas, América Latina cobró una importancia notable, ahora la tiene África".