El papa, desde Argelia: Dios "no está con los prepotentes y los soberbios"

El papa se pronunció así en su segundo día de visita a Argelia, durante una parada en un pequeño centro para ancianos en Annaba, una localidad del noroeste del país de donde fue obispo San Agustín, que inspiró la orden a la que pertenece.

"Estoy contento porque Dios habita aquí, porque donde hay amor y servicio, allí está Dios", dijo el papa hablando en inglés ante las religiosas y unos treinta ancianos que atienden en este centro, gestionado por las Hermanitas de los Pobres y al que acudió tras visitar el área arqueológica de la antigua Hipona.

Y agregó: "Pienso que el Señor, desde el cielo, viendo una casa como esta, donde se busca vivir juntos en fraternidad, puede pensar: ¡pues hay esperanza! Sí, porque el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras".

"Pero el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su Reino de amor y de paz, cada día".

El papa concluirá esta visita de pocas horas a la ciudad vinculada a la figura de San Agustín con una misa en la basílica que lleva el nombre del santo de Hipona.

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La visita a Argelia, primera etapa del viaje del papa a África, comenzó ayer lunes marcada por las palabras de Trump, quien criticó duramente al pontífice diciéndole que era "débil" y "terrible en política exterior".

En el avión que llevaba a Argel, el papa estadounidense respondió asegurando que no tenía "miedo" de la administración Trump y que seguiría levantando fuertemente la voz contra la guerra.