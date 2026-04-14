León XIV celebrará su segundo consistorio de cardenales los días 26 y 27 de junio

Como adelantó en el primer consistorio de su papado el pasado mes de enero, León XIV confirma su intención de organizar una "cumbre" de cardenales de carácter anual con el propósito de profundizar en su apuesta por la "colegialidad", la escucha y la participación en la toma de decisiones en la iglesia.

En su carta a los cardenales, el pontífice les agradece las aportaciones durante el consistorio de enero, donde se organizaron grupos de trabajo que facilitaron "intercambios libres, concretos y especialmente fructíferos".

Destaca el papa que una de las conclusiones fue que la exhortación 'Evangelii Gaudium' -la primera del fallecido papa Francisco- sigue siendo "un punto de referencia decisivo" y "un verdadero aliento nuevo capaz de iniciar procesos de conversión pastoral y misionera, en lugar de producir reformas estructurales inmediatas, guiando así profundamente el camino de la iglesia".

Representa además un desafío a todos los niveles y exige el cambio de un "ministerio pastoral de conservación" a un "ministerio misionero en el que las comunidades sean agentes vivos del mensaje: comunidades hospitalarias, capaces de comprender el idioma, atentas a la calidad de las relaciones, y capaces de ofrecer espacios para la escucha, el acompañamiento y la sanación", dice el pontífice.

"A nivel diocesano, surge claramente la responsabilidad de los párrocos de apoyar con decisión la audacia misionera, asegurándose de que no se vea sobrecargada ni sofocada por excesos organizativos", agrega el papa que en otro momento de su mensaje a los purpurados indica que la iglesia "está llamada a vivir sin complejos".

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"En vista del próximo Consistorio, que tendrá lugar los días 26 y 27 de junio, le enviaré una comunicación más detallada para acompañar adecuadamente su preparación", concluye la carta del papa.