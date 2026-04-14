Perú atraviesa "proceso electoral de suma complejidad", afirma organizador de los comicios

El ente electoral emitió un comunicado poco después de que se informara que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros tres funcionarios de esa institución, por los problemas en la distribución del material electoral que se presentaron en Lima durante los comicios generales de este domingo.

La ONPE reiteró que el 99,8 % de las mesas de sufragio se instalaron el domingo en el país, aunque indicó que es "consciente" de que la demora en la distribución del material electoral en colegios del sur de Lima "afectó el ejercicio del derecho al sufragio" de los votantes de esas localidades.

Recordó que, por ese motivo, "expresó sus disculpas a la ciudadanía" y planteó que se extienda el periodo de sufragio en los recintos afectados, una propuesta que fue aprobada por el JNE y que se desarrolló durante este lunes.

Sin embargo, la ONPE afirmó que "durante los últimos días han coincidido distintos requerimientos de información, solicitudes de apertura de investigación, denuncias y acusaciones dirigidas contra la institución", que están siendo atendidos "de manera paralela al trabajo de procesamiento y cómputo de resultados, garantizando la transparencia en la información".

"Simultáneamente, invocamos a las organizaciones políticas, instituciones públicas y privadas, y a la ciudadanía en general a esperar la conclusión del proceso electoral con serenidad y teniendo presente el pleno respeto a la institucionalidad democrática", concluyó.

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Medios locales señalaron que la denuncia penal del JNE fue presentada contra los altos funcionarios de la ONPE por la presunta comisión de los delitos contra el derecho de sufragio, así como por omisión, demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

El domingo, mientras que en algunos locales los electores tuvieron que esperar hasta cinco horas para sufragar por falta del material, se suspendieron los comicios en 13 colegios del sur de Lima, lo que afectó a más de 52.000 votantes y generó protestas ciudadanas y críticas de todos los sectores políticos.

Tras esos incidentes, el JNE tomó la inédita decisión de que los comicios en los locales afectados se celebraran este lunes.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados para elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho jefes de Estado en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

Con el conteo oficial al 65 % del total, la derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, recibe un 16,9 %; seguida por el ultranacionalista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, con un 13,4 %; y el centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 12,3 %.