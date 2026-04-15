Voto a voto, la puja por el segundo lugar para el balotaje en Perú

Según los últimos conteos hasta esta mañana, el candidato de izquierda Roberto Sánchez trepó hoy al segundo lugar y se ubica como posible rival de la derechista Keiko Fujimori en un balotaje de junio en Perú.

Unas proyecciones publicadas ayer por la consultora Ipsos ya lo colocaban a Sánchez con las mejores posibilidades de acceder a una segunda vuelta.

Con más de 90% de las actas contabilizadas, la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori obtiene cerca de 17% de los votos. La sigue Roberto Sánchez (12%) , tras desplazar por mínima diferencia al conservador Rafael López Aliaga (11,9%). Los resultados aún pueden variar, informó AFP.

Sánchez, psicólogo de 57 años y heredero político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), creció en particular ayer en el cómputo que lleva la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organizadora del sufragio.

Los votos de fuera de Lima, la capital, han demorado más en ser procesados. En el sur andino y en zonas rurales se encuentra el electorado más firme del candidato del partido Juntos por el Perú.

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“Deseo de cambio”

“Vamos con tranquilidad, con serenidad, estamos confiados en el respaldo de nuestro pueblo (...) porque las actas no mienten”, dijo Sánchez. “Estas elecciones se tienen que respetar”, agregó.

Roberto Sánchez fue ministro de Comercio Exterior y Turismo de Pedro Castillo, el único que sobrevivió en su puesto durante los cinco cambios de gabinete que tuvo aquel turbulento gobierno de 17 meses.

El candidato de Juntos por el Perú prometió una “nueva Constitución” y la fundación de un “Estado plurinacional” para gobernar con los pueblos nativos, como lo hizo Evo Morales en Bolivia.

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Nulidad

Las presidenciales fueron afectadas el domingo pasado por problemas en la distribución de papeletas de votación y urnas, lo que motivó retrasos en la apertura de decenas de centros de votación en Lima.

Unas 50.000 personas se quedaron sin votar, lo que obligó a las autoridades a convocarlos de nuevo el lunes.

El Jurado Nacional de Elecciones denunció al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a otros tres funcionarios por presuntos delitos contra el derecho al sufragio.

El conservador López Aliaga, exalcalde de Lima y admirador de Trump, criticó los comicios y pidió a las autoridades anular la elección tras denunciar un supuesto fraude.

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Perú se encuentra hundido en una grave crisis política desde hace una década. Con una sucesión de ocho mandatarios, seis de los cuales no cumplieron su mandato por destitución o ante la amenaza de ello, la ciudadanía dejó de creer en sus políticos.