Estados Unidos, “optimista” por posible segundo ciclo de negociaciones con Irán

Estados Unidos anunció que está discutiendo celebrar un segundo ciclo de conversaciones con Irán en Pakistán y se declaró “optimista” sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo.

El anuncio se dio tras la amenaza de Irán de bloquear el tráfico en el mar Rojo en respuesta al bloqueo estadounidense de sus puertos.

Irán reafirmó su voluntad de continuar las conversaciones en un contexto de expectación global sobre la continuación del cese el fuego que rige desde el 8 de abril, y la salida a una guerra que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha sacudido la economía mundial.

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Perspectiva de negociaciones

“Esas conversaciones se están llevando a cabo”, pero no hay nada oficial todavía, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien precisó que el gobierno de Estados Unidos es “optimista respecto a las perspectivas de un acuerdo”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, recibió este miércoles a una delegación pakistaní encabezada por el jefe del ejército, Asim Munir.

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El primer ministro pakistaní, Muhamad Shehbaz Sharif, informó de los esfuerzos de su país durante una reunión con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, en el marco de una gira que también debe llevarlo a Catar y Turquía, anunció el jueves su gabinete.

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Exigencia clave de Irán

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, confirmó que “se han intercambiado varios mensajes a través de Pakistán” en los últimos tres días.

No obstante, se mantuvo firme en una exigencia clave de Irán: el derecho del país a un programa nuclear civil, abriendo únicamente la puerta a debates sobre “el nivel y el tipo de enriquecimiento” de uranio.

Pero casi siete semanas después del estallido de la guerra, los objetivos de Israel y Estados Unidos siguen siendo “idénticos”, aseguró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, citando “el abandono de la capacidad de enriquecimiento dentro de Irán”.