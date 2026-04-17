Ministro de Defensa israelí lanza una advertencia a Líbano

Israel y Líbano alcanzaron ayer un acuerdo histórico: un cese al fuego por 10 días, tras negociaciones auspiciadas por Estados Unidos. Embajadores israelíes y libaneses se reunieron en el Departamento de Estado para negociar esta tregua temporal.

No obstante, la operación militar en el Líbano “no ha terminado”, afirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, menos de 24 horas después de la entrada en vigor del alto el fuego.

“Las maniobras sobre el terreno en el Líbano y los ataques contra Hezbolá han permitido alcanzar numerosos objetivos”, pero la operación “no ha terminado, declaró en el primer día de una tregua de 10 días en la guerra entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá.

Además Katz advirtió que los miles de civiles libaneses desplazados que regresan a sus hogares tras la entrada en vigor de la tregua podrían verse obligados a evacuar de nuevo “si se reanudan los combates”.