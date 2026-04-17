¿Qué impide oficializar acuerdo de paz con Irán? Trump explica los motivos

El mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy a la agencia AFP -poco después del anuncio de Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz- que no quedan “puntos conflictivos” para concluir un acuerdo de paz.

“Estamos muy cerca de lograr un acuerdo”, declaró el presidente estadounidense contactado por teléfono con la agencia francesa.

A la pregunta de si quedaban diferencias por resolver entre ambos países, el presidente estadounidense respondió: “No hay puntos conflictivos, en absoluto”, y explicó por qué aún no oficializan el pacto.

Al medio estadounidense especializado Axios declaró que el acuerdo con Irán podría estar listo en “uno o dos días”.

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El conflicto en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero, con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió con lanzamientos de misiles y proyectiles en el Golfo y el cierre de ese estrecho clave para el transporte de hidrocarburos.

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Irán declaró hoy “totalmente abierto” el estrecho de Ormuz, tras el inicio de una tregua en Líbano entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá.

Cuestionado sobre por qué no podía anunciar formalmente el acuerdo con Irán en este momento, Trump respondió: “Yo no procedo de esa manera; yo lo quiero por escrito”.

“En línea con el alto al fuego en Líbano, el paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego”, anunció el canciller iraní, Abás Araqchi, en la red social X.

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Esto produjo una caída del 10% en el precio del petróleo y un repunte de las bolsas europeas.

No obstante, la navegación de buques militares sigue prohibida, aclaró un alto funcionario militar iraní, citado por la televisión estatal.

Líbano e Israel

Líbano se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel. Con el inicio de la tregua de 10 días, numerosas familias empacaron este viernes sus pertenencias, las amarraron al capó y se echaron a la carretera para regresar a sus casas en Beirut o en el sur del país.

“Hemos estado en la calle yendo de un lugar a otro porque no había espacio en los refugios”, afirmó a la AFP Insaf Ezzedine, un vecino del sur de Beirut de 42 años.

“Esperamos que la guerra termine y podamos volver a nuestras casas y vivir en paz”, agregó.

¿Avance “muy rápido”?

Trump celebró en las redes el anuncio de la reapertura de Ormuz. “¡GRACIAS!”, publicó en su plataforma Truth Social, donde dijo que Irán está desminando el estrecho con ayuda de Estados Unidos.

Aún así, advirtió que el bloqueo de Washington a los puertos iraníes impuestos desde el lunes para presionar a Irán va a continuar.

“El bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán -y únicamente a Irán- hasta el momento en que nuestra transacción con Irán esté completada al 100%”, dijo Trump, refiriéndose a las negociaciones para un acuerdo.

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El alto el fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz suponen dos pasos clave para Washington con miras a un acuerdo de paz con Irán, que insistía en el cese de combates en Líbano.

Pakistán ha liderado los esfuerzos diplomáticos para que Teherán y Washington vuelvan a conversar, tras una primera ronda que se saldó sin resultados.