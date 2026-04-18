Mediadores de Pakistán concluyen consultas diplomáticas de cara a un acuerdo Irán-EE.UU.

El primer ministro de Pakistán y el influyente jefe del ejército anunciaron este sábado el cierre de visitas diplomáticas de alto nivel, en el marco de los esfuerzos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El mariscal Asim Munir, el poderoso jefe del Estado Mayor del ejército pakistanés, concluyó una visita de tres días a Irán, donde se reunió con altos funcionarios.

En un comunicado, el ejército señaló que las conversaciones muestran “la voluntad inquebrantable de Pakistán de facilitar una solución negociada (...) y de promover la paz y la estabilidad”.

Consultas diplomáticas

En Irán, Munir se reunió con el presidente Masud Pezeshkian, el canciller Abás Araqchi, y el influyente presidente del Parlamento Mohamad Baqer Qalibaf.

Araqchi y Qalibaf habían encabezado la delegación iraní durante las infructuosas conversaciones que se celebraron el sábado pasado en Islamabad entre Irán y Estados Unidos.

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Por su parte, el primer ministro, Shehbaz Sharif, anunció el fin de una gira por Arabia Saudita, Catar y Turquía, como parte de los esfuerzos para poner fin a la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Al cerrar su visita a Turquía, Sharif dijo que lo hacía “con una determinación renovada (...) de proseguir nuestra estrecha cooperación destinada a promover el diálogo y la diplomacia para una paz y una estabilidad duraderas en la región”.

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Crisis de Ormuz

Irán amenazó hoy con volver a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz si Estados Unidos mantenía el bloqueo de los puertos iraníes, después de haber anunciado la víspera su reapertura completa para los buques comerciales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que un acuerdo de paz estaba “muy cerca” y afirmó que Irán había aceptado entregar su uranio enriquecido, un punto clave de las negociaciones.

Pero Teherán negó haber aceptado la transferencia de sus reservas de uranio altamente enriquecido.