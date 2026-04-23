“No vacilaremos”, la última advertencia de Trump a Irán por Ormuz

El estrecho de Ormuz, vital para el comercio global, enfrenta una crisis sin precedentes: tras amenazas de Donald Trump y la reimposición de restricciones por Irán, el tráfico naval se desplomó un 96%, mientras los incidentes en la región se disparan.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, ordenó a la Marina estadounidense destruir cualquier embarcación que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

“He ordenado a la Marina de Estados Unidos disparar y destruir cualquier barco, por pequeño que sea... que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz” , publicó Trump.

“No vacilaremos. Además, nuestros ’barreminas’ están despejando el estrecho en este momento”, aseguró.

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Menos tráfico

Perspectiva económica: El colapso del tráfico naval podría desencadenar una crisis económica global por la reducción de suministros.

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El número de barcos que cruzaron el estrecho de Ormuz cayó desde el domingo debido a las restricciones impuestas por Irán y Estados Unidos, mientras que los incidentes se han multiplicado, según datos recopilados por la AFP .

El sábado 18 de abril Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz, que estuvo prácticamente bloqueado desde el inicio de los ataques israeloestadounidenses el 28 de febrero.

Sin embargo, lo volvió a cerrar horas después porque Washington continuaba bloqueando los puertos iraníes.

Como resultado, después de que 26 buques cargados de materias primas atravesaran el estrecho el pasado sábado, el número de cruces cayó desde el domingo a su nivel más bajo, según datos marítimos de la empresa Kpler.

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De 120 a 18 buques

De domingo a miércoles (ayer), solo 18 navíos pasaron por el estrecho, un promedio de 4,5 por día. En comparación, del 1 de marzo al 17 de abril pasaron alrededor de 9 barcos diarios.

En tiempos de paz, por esta vía marítima se registran unos 120 tránsitos diarios, según el sitio de información marítima Lloyds List. Por lo tanto, el tráfico por esa ruta se encuentra un 96% por debajo de lo normal.

Al mismo tiempo, el número de incidentes reportados por buques se disparó en la zona.

Crecen los incidentes

Desde el sábado se registraron siete ataques o incidentes por la agencia de seguridad marítima británica UKMTO o la empresa de inteligencia Vanguard Tech.

Hasta ahora, cinco de estos incidentes fueron confirmados por la Organización Marítima Internacional (OMI).

Anteriormente no se habían reportado incidentes desde el 7 de abril. Tras el inicio de la guerra se registraron 38 incidentes por la UKMTO, Vanguard o la OMI, que confirmó oficialmente 28 de ellos.