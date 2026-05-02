Asesinan a tiros a juez de máximo tribunal medioambiental de Bolivia

En Bolivia, los magistrados de los máximos órganos de justicia, como el Tribunal Agroambiental, son elegidos por voto popular.

El crimen, cuyas razones se investigan, ocurrió la noche del jueves. La víctima fue identificada como Víctor Hugo Claure, juez del Tribunal Agroambiental, máxima instancia de justicia ambiental y agraria.

Como decano de ese colegiado, Claure sustituía a su presidente cuando este no podía ejercer.

“Ayer se produjo un hecho lamentable, el asesinato de un magistrado”, dijo David Gómez, comandante policial de Santa Cruz. Una moto con dos sujetos se acercó al vehículo donde estaba la autoridad judicial y uno de ellos disparó, precisó.

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Investigación

El funcionario judicial murió antes de llegar al hospital. Su cadáver presentaba cuatro heridas de bala, según el Ministerio Público.

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Aunque los hechos se encuentran en investigación, el jefe policial Gómez señaló como hipótesis de la causa del crimen “un problema de tierras”. “Habría emitido algún tipo de resolución referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras (...) en el oriente boliviano”, precisó.

La Organización de Naciones Unidas condenó este viernes el asesinato y llamó a una “investigación pronta y exhaustiva” .

“Es imperativo que se identifiquen y sancionen a todos los responsables de este crimen”, expresó la ONU en un comunicado.

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Magistrados con custodia policial

Según la policía, altas autoridades judiciales de distintos departamentos, entre ellas Claure, se habían reunido el jueves en Santa Cruz.

“En este momento tenemos a 13 magistrados que están con seguridad” policial para sus traslados al aeropuerto y en los lugares en los que permanezcan, dijo Gómez.

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Por su parte, el fiscal de esa ciudad Alberto Zeballos, declaró que ya se tienen imágenes de los hechos y las declaraciones de los testigos que se encontraban dentro del taxi.

El presidente Rodrigo Paz expresó su “solidaridad” con la familia del magistrado e instó a la población a no especular, en una declaración a la prensa.