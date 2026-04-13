Bolivia: hallan aeronave desaparecida tras realizar maniobras inusuales

El avión con matrícula CP-3243, que desapareció tras partir desde La Paz, Bolivia, con destino a Santa Cruz, fue finalmente hallado por las autoridades. La avioneta fue localizada en una zona del norte del departamento de Cochabamba.

Además, también encontraron los cuerpos sin vida de Carlos Moyano y Julio César Sardán, ambos pilotos de la aeronave.

El avión desapareció del radar tras perder contacto con la torre de control y después de que realizó maniobras inusuales en el norte de Cochabamba.

A las 08:47, la tripulación perdió contacto con el centro de control de La Paz mientras ascendía a nivel de vuelo 390.

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Desaparición del avión

Posteriormente, cerca de las 09:00, los radares detectaron que la aeronave realizaba maniobras en forma de órbitas al norte de Cochabamba, sin lograr restablecer comunicación.

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Las autoridades indicaron que la señal del avión se mantuvo de forma intermitente hasta que finalmente se perdió por completo alrededor de las 11:00.

El último registro ubicó a la aeronave a 76 millas de Cochabamba, en la radial 045, que marcó el punto de referencia para las tareas de búsqueda.

La nave, antes de despegar de Santa Cruz, realizó el trasladado de una autoridad gubernamental a la ciudad de La Paz.

El hallazgo de los cuerpos de los tripulantes se dio tras varias horas de la búsqueda que movilizó recursos aéreos y terrestres en una zona de difícil acceso.