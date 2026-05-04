Partieron en un crucero desde Argentina y se contagiaron con hantavirus: al menos cuatro fallecidos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de tres muertos por un posible foco de infección por hantavirus en un crucero en el Atlántico, una enfermedad que puede provocar un síndrome respiratorio agudo.

El barco MV Hondius cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde. El domingo se encontraba frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde.

“La OMS fue informada de un suceso de salud pública relativo a un barco de crucero que navega por el océano Atlántico y está aportando su apoyo”, declaró esa agencia de la ONU.

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Confirmación de casos

“A día de hoy, se ha confirmado un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres han muerto y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica” , precisó la OMS.

Ese pasajero, un ciudadano británico de 69 años, fue hospitalizado en Johannesburgo, señaló un portavoz sudafricano, Foster Mohale, que depende del Ministerio de Salud.

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¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus se transmiten a través de los roedores, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Hay muchos tipos de hantavirus, los cuales varían según su distribución geográfica y sus patologías, según la oficina federal de la salud pública suiza (OFSP).

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“La transmisión de persona a persona solo se ha observado con un único tipo de virus, algo extremadamente inusual”, precisa. Hay hantavirus en todos los continentes.

El virus lleva el nombre del río Hantan de Corea del Sur, donde más de 3.000 soldados enfermaron después de infectarse con él durante la Guerra de Corea de 1950-1953, explica la OFSP.

Los hantavirus se transmiten a los humanos a través de roedores salvajes infectados, como ratones o ratas, que secretan el virus por la saliva, orina y excrementos.

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Una mordedura, el contacto con estos roedores o sus excrementos, o la inhalación de polvo contaminado pueden causar infección. Según la Agencia Nacional de Salud Pública de Francia, las personas suelen infectarse mediante la inhalación de polvo y aerosoles contaminados por las excreciones de animales infectados.