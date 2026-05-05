A la medianoche inicia el alto al fuego decretado por Ucrania

Ucrania decretó un alto el fuego a partir de mañana, dos días antes de otra tregua anunciada unilateralmente por Rusia con motivo de las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial, y advirtió que respondería a cualquier ataque de Moscú durante ese período.

Mientras que el ejército ruso amenazó con lanzar “un ataque masivo con misiles” contra Kiev en caso de violación de su cese de hostilidades declarado para los días 8 y 9 de mayo, el presidente ucraniano respondió el lunes por la noche anunciando “un régimen de alto el fuego a partir de las 00:00 (21:00 GMT) de la noche del 5 al 6 de mayo” .

“Actuaremos de manera recíproca a partir de ese momento” , advirtió Volodimir Zelenski.

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Rusia recuerda el Día de la Victoria

“Es hora de que los dirigentes rusos tomen medidas concretas para poner fin a su guerra, sobre todo porque el Ministerio de Defensa ruso estima que no puede organizar un desfile en Moscú sin la buena voluntad de Ucrania”, añadió el mandatario, quien aterrizó luego en Baréin para una visita dedicada a la cooperación en materia de seguridad.

Rusia conmemora cada año el Día de la Victoria soviética contra la Alemania nazi en 1945 con un gran desfile militar en la Plaza Roja de Moscú.

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Sin embargo, Ucrania, en respuesta a la intensificación de los bombardeos en las últimas semanas, ha multiplicado sus envíos de drones hacia territorio ruso, y uno de estos aparatos incluso destrozó la fachada de un edificio residencial de lujo en el oeste de Moscú.

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“La paz o desfiles militares”

“Si el régimen de Kiev intenta llevar a cabo sus planes criminales destinados a perturbar las celebraciones del 81º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria, las fuerzas armadas rusas lanzarán un ataque masivo de misiles en represalia contra el centro de Kiev” , advirtió el Ministerio de Defensa ruso.

Ucrania pide desde hace tiempo una tregua prolongada en el frente para facilitar las negociaciones y llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra desencadenada por la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Moscú se niega, al argumentar que un cese de hostilidades más amplio permitiría a Kiev reforzar sus defensas.