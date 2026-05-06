Mortal tiroteo en escuela eleva las alertas en Brasil

Brasil ha registrado en los últimos años varios ataques en instituciones educativas que han dejado decenas de víctimas fatales.

Un adolescente abrió fuego hoy en una escuela del noroeste de Brasil y mató a dos empleadas e hirió a una tercera y a una alumna, informaron las autoridades.

El ataque ocurrió por la tarde en una escuela de Río Branco, capital del estado de Acre, y un menor de 13 años fue detenido por la policía, según un comunicado del gobierno estatal.

Las heridas fueron trasladadas a un hospital. Una de ellas es una niña de 11 años que recibió un disparo en una pierna.

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Autora se entregó

El adolescente ingresó a la escuela y efectuó varios disparos en un corredor que da acceso a la dirección, explicó el teniente coronel Felipe Russo, de la Policía Militar de Acre.

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Agregó que pudo entrar al edificio sin dificultad porque es alumno de la institución, y que se entregó tras el ataque. También fue detenido su padrastro, dueño de la pistola calibre 380 utilizada en el tiroteo.

La policía identificó a otros estudiantes que presuntamente tenían conocimiento previo de lo que iba a ocurrir y que podrían haber cooperado con el atacante, detalló Russo.

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Eduardo Rodrigues Cavalcante, recepcionista del hotel Inácio Palace, adyacente a la escuela, contó que cuando comenzó el ataque algunos alumnos intentaron saltar un muro que separa ambos edificios.

La policía abrió una investigación para esclarecer los motivos del ataque y determinar responsabilidades.

Clases suspendidas

“Ante la tragedia, el Estado manifiesta su profunda solidaridad a las familias de las víctimas, a la comunidad escolar del Instituto São José y a todos los profesionales de educación impactados por este episodio”, dijo el gobierno en el comunicado.

Se movilizaron equipos de apoyo psicológico para ofrecer soporte a alumnos y docentes, agregó.

Como parte del protocolo de seguridad, las clases fueron suspendidas durante tres días en todos los centros educativos del estado.

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Otros casos

En septiembre del año pasado, dos adolescentes fueron asesinados a balazos y tres menores resultaron heridos en una escuela del estado de Ceará, en el noreste del país.

En octubre de 2023, un tiroteo en una escuela de São Paulo dejó a una estudiante de 17 años muerta y tres heridos.

Poco antes ese mes, un adolescente había sido asesinado y otros tres resultaron heridos en un ataque con cuchillo a la salida de una escuela del estado de Minas Gerais, en el sudeste.

En abril de 2023, en el ataque más letal de ese año, un hombre de 25 años entró en una guardería del estado de Santa Catarina, en el sur, y mató a cuatro niños de entre 3 y 7 años con un hacha.