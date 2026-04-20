Hay nuevas amenazas de tiroteo en escuelas y el MEC analiza medidas

Siguen las amenazas de tiroteo en escuelas y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) analizará cómo abordar estas situaciones durante una reunión entre autoridades, esta tarde, en la oficina del Viceministerio de Educación Básica.

El fin de semana, una amenaza de este tipo se dio a través de un mensaje anónimo en el Whatsapp, afectando a la Escuela Básica y Colegio Nacional San Marcos, ubicados en la ciudad de Limpio, en el departamento Central.

“Mañana tiroteo escolar en la escuela San Marcos”, dice el mensaje de “Estado” de un número anónimo y todavía sin identificar.

A raíz de esta situación, la dirección de la escuela y el colegio decidió suspender las clases este lunes 20 de abril, como “medida preventiva y de seguridad”, asegurando que se actuó de acuerdo al protocolo establecido por la cartera educativa, a través de la resolución N° 183/23.

Otra amenaza de tiroteo en escuela de Lambaré

Otra presunta advertencia ocurrió el fin de semana en una institución educativa oficial de Lambaré, cuyo nombre no se dio a conocer públicamente.

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Lo cierto es que también suspendieron las clases, en principio, solo para este lunes.

Con esto suman 13 las advertencias de tiroteo, masacre o portación de armas en centros educativos del país, en lo que va del año. De las 13 denuncias, son siete las relacionadas con ataques armados, o sea, más del 50% de las denuncias.

Sonia Escauriza, directora de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños del MEC, explicó que ante el aumento de las denuncias en establecimientos educacionales, buscarán una medida en conjunto entre las autoridades de la cartera.

MEC analiza acciones ante amenazas de tiroteo

Escauriza indicó que mantendrán una reunión esta tarde, encabezada por la viceministra de Educación Básica, Peggy Martínez, para analizar propuestas y buscar medidas en instituciones educativas.

Agregó que plantearán también buscar más apoyo de las familias, teniendo en consideración que en muchas ocasiones, como ocurrió este fin de semana, las amenazas se dan fuera del ámbito escolar.

Se sospecha que este tipo de acciones salieron de un reto viral, comunicadas a través de aplicaciones como Tiktok. Esto, considerando que la misma situación se da en países de la región, como Argentina y Chile.