Video: camión cigüeña con vehículos para Paraguay se incendió en Chile

Alrededor de las 06:40 de este miércoles, un camión tipo cigüeña que transportaba vehículos destinados a Paraguay se incendió mientras circulaba por la Ruta A-16, en la comuna de Alto Hospicio, una zona de pendiente pronunciada que conecta el puerto de Iquique con la aduana.

El fuego se propagó con rapidez que, con la llegada de los bomberos, la mayoría de la carga quedó destruida.

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El chofer del camión, Sergio Villasboa, relató a ABC lo que vivió al percatarse del incendio mientras estaba manejando. Según su testimonio, el fuego no comenzó en el motor, sino en la parte trasera de la estructura de transporte.

“Estaba subiendo la sierra cuando un auto pasó y me tocó la bocina. Me avisaron que el vehículo se estaba incendiando. Cuando me detuve, ya no había nada que hacer”, explicó el trabajador.

Relató que actuó con rapidez para salvar la unidad propulsora, conocida como “caballito”, y logró desengancharla antes de que las llamas consumieran todo. “Gracias a Dios no me pasó nada. Pude sacar el cabezal, pero el resto se quemó casi todo”, añadió.

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Siete vehículos se incendiaron y dos fueron salvados

Según el conductor, lo que pudo haber pasado fue un sobrecalentamiento en la zona de la llanta y habría alcanzado la cubierta, lo que generó una combustión que se extendió de inmediato a las camionetas que transportaba.

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En total, el camión cargaba nueve vehículos de alta gama, entre los que figuraban modelos Kia Sportage, Sorento y Hyundai Santa Fe. Gracias a la intervención de los bomberos locales, se logró rescatar dos de las unidades, pero las otras siete fueron consumidas por el fuego.

Se estima que la pérdida total asciende a unos 70.000 dólares, debido al valor de los vehículos y los daños en la estructura del remolque.