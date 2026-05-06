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06 de mayo de 2026 a la - 10:05

Incendio en edificio Ahorros Paraguayos: “Si el fuego llegaba arriba, no contábamos la historia”

Cuatro personas en diferentes ventanas de un edificio de ladrillo expuesto, observando con tranquilidad mientras el humo los rodea.
Residentesafectados pro el humo se asoman a ventanas del antiguo edificio de Ahorros Paraguayos para poder respirar. No tenían como escapar por falta de sistemas de evacuación. Dron de ABC Tv

Uno de los trabajadores que se encontraban ayer en el edificio donde se registró un incendio relató los minutos de terror que vivieron con todos sus compañeros y vecinos. Resaltó que si las llamas se extendían no se hubieran salvado debido a la falta de escaleras de emergencia. “Si el fuego llegaba arriba, no contábamos la historia”, aseguró.

Por ABC Color

El susto de sus vidas vivieron los residentes y trabajadores del edificio “Ahorros Paraguayos” cuando el humo negro ingresó a todos los pisos. “Una desesperación tremenda, me quedé con la mente en blanco, no sabía qué hacer”, relató Ihashi Arikam, quien trabaja en una de las oficinas ubicadas en el octavo piso.

Resaltó que cuando se cortó la luz primero pensaron que solo era uno de los recurrentes apagones que se vienen registrando en la zona. “Después entró uno de los ingenieros y ahí el humo empezó a entrar”, destacó.

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Él y sus compañeros tuvieron que salir a las ventanas y balconcitos en busca de aire para respirar. “El humo era imposible, negro, negro”, detalló.

Ihashi Arikam, uno de los trabajadores afectados por el humo durante el incendio en el edificio "Ahorros Paraguayos".
Ihashi Arikam, uno de los trabajadores afectados por el humo durante el incendio en el edificio "Ahorros Paraguayos".

Sin escapatoria

El trabajador contó además que en varias ocasiones solicitaron a la administración que instale escaleras de emergencia, pues no tienen sistemas de evacuación para situaciones como la registrada ayer y también hace casi veinte años.

“Si el fuego llegaba arriba, ahí creo que no contábamos la historia. Salidas de emergencia no tenemos, solamente una escalera. Fue realmente desesperante”, lamentó.

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Destacó que cuando lograron ingresar los bomberos fueron rescatados. “Le vi a varias personas tendidas en el suelo, inhalaron mucho humo. Había además en los pisos de abajo fuerte temperatura, creo que era de mayor intensidad y personas tenían la cara toda roja, parecía que el humo les quemó partes del cuerpo”, señaló.

Finalmente, hizo énfasis en que realizaron varios reclamos para exigir que se instalen sistemas de evacuación, pero nunca tuvieron retorno favorable.