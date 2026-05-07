China sitúa Taiwán como clave para buena relación con EE. UU. antes de la visita de Trump

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian aseveró que Taiwán constituye el núcleo de los intereses fundamentales de China y la base política de las relaciones entre Pekín y Washington.

"Es una obligación internacional que la parte estadounidense debe cumplir", agregó el vocero, al tiempo que expresó que para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán "es necesario oponerse claramente a la independencia" de la isla.

Estas declaraciones se producen dos días después de que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, adelantara que Taiwán "será tema de conversación" en el encuentro entre ambos líderes, previsto para el próximo 14 y 15 de mayo, según la Casa Blanca.

"Entendemos que los chinos comprenden nuestra postura sobre este asunto, nosotros comprendemos la suya. Y creo que ambas partes, insisto, sin adelantarme a lo que sucederá en las conversaciones, entienden que no interesa a ninguna de las dos que se produzca ningún acontecimiento desestabilizador en esa parte del mundo", dijo Rubio.

China considera a Taiwán, isla autogobernada desde 1949, como una parte inalienable de su territorio y ha advertido en repetidas ocasiones que no renunciará al uso de la fuerza para hacerse con su control.