China urge a Paraguay “romper” con Taiwán

“Urgimos a las autoridades paraguayas a ponerse lo antes posible del buen lado de la historia, y a hacer la elección correcta, la de reconocer el principio de ”una sola China“, y romper sus llamadas relaciones diplomáticas con las autoridades de Taiwán”, dijo a la prensa Lin Jian, portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores.

En América Latina, Taiwán únicamente mantiene vínculos recíprocos, además de con Asunción, con Belice, Guatemala, Haití y algunas naciones insulares del Caribe.

En plena visita del presidente Peña a Taiwán, el ministerio chino de Relaciones Exteriores exhortó “a las autoridades paraguayas a ponerse lo antes posible del buen lado de la historia, y a hacer la elección correcta, la de reconocer el principio de una sola China, y romper sus llamadas relaciones diplomáticas con las autoridades de Taiwán”, dijo su portavoz Lin Jian.

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Alfombra roja

Santiago Peña encabeza una delegación de funcionarios y representantes empresariales en una visita de cuatro días, y ha descrito a Taiwán como un “socio fundamental” para su país, cuya relación bilateral data de 1957.

El presidente Lai Ching-te recibió a Peña con honores militares, incluidas salvas de cañón y alfombra roja, antes de una reunión privada.

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Lai agradeció a Peña y a su gobierno “por defender desde hace tiempo a Taiwán en la escena internacional”. “Taiwán y Paraguay son socios firmemente comprometidos con los valores de la democracia, la libertad y los derechos humanos”, dijo el líder taiwanés.

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Peña afirmó, por su parte, que “Paraguay valora profundamente esta relación y reitera su compromiso de seguir apoyando a Taiwán en una alianza estratégica basada en valores compartidos”.

Desde su llegada ayer, el mandatario latinoamericano se ha reunido con la vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi-khim, y otros ministros de alto rango.