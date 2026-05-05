Periplo: Peña viajó a EE.UU. y luego irá a Taiwán y Filipinas

El presidente de la República, Santiago Peña, viajó con destino a Los Ángeles, Estados Unidos de América (EE.UU.). Posteriormente, se trasladará oficialmente a Taipéi, Taiwán desde este 6 al 10 de mayo. Por último, el mandatario estará en Manila, Filipinas, del 10 al 12 de mayo, conforme a la nota de autorización que remitió al Senado.

Los viajes serán los N° 64, 65 y 66 de Santiago Peña desde que asumió el cargo el 15 de agosto de 2023.

En la misiva, el Poder Ejecutivo aclara que la presencia de Peña en tierras del lejano Oriente podría prolongarse, situación que se comunicará al Senado, si hubiera lugar.

“Reconozco, voy a ser probablemente el presidente que mayor visibilidad internacional va a tener”, afirmó ayer Santiago Peña, a radio 780 AM.

Lea más: “No voy a viajar tanto”: la primera promesa electoral de Pedro Alliana

¿Para qué va a Los Ángeles?

En su nota al Congreso, el presidente Peña solo declara “viaje oficial” o “visita oficial” como motivo de los viajes, pero sin mayores detalles. El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, informó que el viaje a Taipéi se debe a una invitación del presidente taiwanés, William Lai. Paraguay es el único país de Sudamérica que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán. China lo considera una provincia rebelde. Además, Taiwán no es miembro de las Naciones Unidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Giménez confirmó, previamente, que el presidente Peña viajará a Los Ángeles el 12 de junio próximo, para asistir al primer partido de la Selección Paraguaya de fútbol en la Copa del Mundo de la FIFA, respondiendo a una invitación de su homólogo de EE.UU. Donald Trump.

Sin embargo, no se habló de los motivos por los cuales el mandatario visitará la ciudad californiana este martes.

Lea más: ¿Por qué Santiago Peña viaja a Taiwán con una delegación empresarial?

Delegación empresarial en Taiwán

La presencia de Peña en Taipéi estará acompañada por ministros y cerca de 50 empresarios, con el objetivo de impulsar inversiones, ampliar mercados y fortalecer la cooperación bilateral.

Durante su estadía, Peña mantendrá un encuentro bilateral con el presidente Lai, con quien abordará temas vinculados al comercio, las inversiones y el fortalecimiento de los lazos diplomáticos.

Además, el jefe de Estado será testigo de la firma de acuerdos de cooperación e intercambio, en áreas estratégicas como tecnología, industria y desarrollo productivo.

En el marco de su agenda, Peña visitará el Parque Científico del Sur de Taiwán y recibirá un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán. También prevé interactuar con estudiantes paraguayos becados en ese país.

Desde el Ejecutivo sostienen que este viaje apunta a profundizar esa alianza histórica, incorporando un fuerte componente económico que permita traducir la cooperación en inversiones concretas y crecimiento para el país.

Lea más: Mario Varela cuestiona a Peña por sus viajes y exige atención urgente a la crisis en IPS

Carne aviar a Filipinas

En cuanto a la visita a Manila, Filipinas, Javier Giménez refirió que el presidente Peña hará su primera visita oficial con un importante eje comercial. Recordó que Filipinas representa un mercado de 700 millones de habitantes. “Queremos usar toda la experiencia de exportación a Taiwán como plataforma para saltar a estos países”, manifestó.

Giménez apuntó, además, que Filipinas el año pasado abrió la importación de las proteínas animales. Indicó que incluso “se logró el envío de carne aviar, un producto en el que Paraguay es muy competitivo y puede seguir creciendo”.

Lea más: Empresas empiezan a posicionar el pollo paraguayo en el mercado internacional

Informó que Filipinas importa aproximadamente 42 veces más pollo de lo que Paraguay exporta. “Entonces, ese mercado es un mercado al que le queremos prestar atención”, subrayó.

Finalmente, Giménez señaló que “es sabido el interés de nuestro país en estrechar vínculos comerciales con los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y en mirar la necesidad de instalar oficinas comerciales en esta zona del mundo”.