Tribunal boliviano declara en rebeldía a expresidente Morales en juicio por trata agravada

El juicio se instaló a las 8:30 hora local (12:30 GMT) en la ciudad sureña de Tarija, bajo resguardo policial, aunque ni Morales, ni sus abogados se presentaron al acto judicial.

La decana del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz, dijo que se efectuó la "declaratoria de rebeldía" contra todos los acusados en este caso, entre ellos Morales, y se ratificó la vigencia de mandamientos de aprehensión y arraigo.

La magistrada mencionó que algunos memoriales recientes presentados, en los que se solicitó que el caso sea archivado, pasaron a ser "diferidos" o tratados en el desarrollo mismo del juicio, aunque no precisó cuándo continuará el proceso.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, una región cocalera del centro de Bolivia considerada su bastión político y sindical, bajo la custodia de cientos de sus seguidores para impedir que se ejecute una orden de captura en su contra por el proceso por presunta trata agravada de personas.

En su momento, la Policía no pudo ejecutar una orden de detención contra Morales porque sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días, entre octubre y noviembre de 2024, para impedir el ingreso de los agentes a la región donde permanece resguardado.

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El exmandatario está acusado por supuestamente haber mantenido una relación con una menor de edad, con la que presuntamente tuvo una hija mientras fue presidente de Bolivia en 2016.

La defensa de Morales ha asegurado que el caso ya fue tratado y resuelto en 2020, por lo que sostiene que el expresidente no debería ser procesado nuevamente. También afirma que "no hay víctima" y que la acusación en su contra tiene una finalidad "política".

Durante la fase preliminar de investigación del caso, a principios de 2025, un juez ya había declarado en rebeldía al exmandatario después de que no compareciera en dos ocasiones a una audiencia destinada a resolver la acusación en su contra, alegando problemas de salud.

En octubre del año pasado, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el expresidente y, hace unos días, la Fiscalía de Tarija informó de que reunió más de 170 pruebas de cargo en su contra para el juicio oral.

Morales no se ha referido directamente al caso, pero cuando se conoció el inicio del juicio sostuvo en sus redes sociales que, "como no hallan nada" para procesarlo por otras acusaciones, "se inventan delitos" en su contra.