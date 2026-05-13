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13 de mayo de 2026 a la - 14:37

Acuerdo Mercosur-UE entra en vigencia y es celebrado en Montevideo

Tres hombres en un evento formal, sonrientes; mujer con vestido verde y hombres en trajes, fondo de pancarta que dice 'UNIÓN EUROPEA EN URUGUAY'.
A la derecha, el embajador de la UE en Uruguay, Petros Mavromichalis, y a su lado el canciller uruguayo Mario Lubetkin participan en la celebración del acuerdo MERCOSUR-UE.Gentileza

La Unión Europea (UE) celebró en el Edificio Mercosur el Día de Europa y la entrada en vigor del acuerdo entre ambos bloques regionales. Autoridades europeas y uruguayas destacaron el inicio de una nueva etapa de integración birregional con impacto estratégico, político y económico.

Por ABC Color

En el edificio del Mercado Común del Sur (Mercosur), ubicado en Montevideo, la Unión Europea (UE) celebró el Día de Europa y la entrada en vigor del acuerdo entre los dos bloques regionales.

La actividad contó con la presencia de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur (CRPM) y de la Secretaría del Mercosur (SM), del canciller uruguayo, Mario Lubetkin, de varios otros ministros y autoridades y del cuerpo diplomático de ese país.

El embajador de la Unión Europea en Uruguay y anfitrión del evento, Petros Mavromichalis, celebró que este pudiera realizarse en el contexto de la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur–UE, en la sede de la SM.

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Simbolismo hacia una nueva comunidad estratégica

Por su parte, el canciller Lubetkin afirmó que la entrada en vigencia del acuerdo supone un “cambio extraordinario” que sienta las bases para una integración más profunda y más estratégica en el ámbito birregional.

Este avance se produce tras un largo proceso de negociación que alcanzó un punto de inflexión fundamental hace meses. El acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea entró en vigencia el 1 de mayo pasado.

Lubetkin también destacó el lugar elegido para la celebración y señaló que estos símbolos a veces marcan una nueva realidad que no solo se limita a los acuerdos comerciales y económicos, sino que marcan el nacimiento de una gran comunidad hacia el futuro.

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La celebración, que contó con una amplia representación del gabinete uruguayo y el cuerpo diplomático, se enmarca en el 9 de mayo. En esta fecha, la UE conmemora la histórica Declaración Schuman de 1950, que marcó una opción por la cooperación en lugar de la confrontación, valores que hoy se ven reflejados en el renovado vínculo con el Mercosur.