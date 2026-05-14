Brasil reforzará medidas para aliviar la presión sobre los precios de los combustibles

Bajo presión por el encarecimiento del petróleo debido a la guerra en Medio Oriente, Brasil reforzó este miércoles sus medidas para frenar la subida de los combustibles, a cinco meses de los comicios en los que el presidente Lula busca la reelección.

Las autoridades brasileñas anunciaron subsidios para la gasolina, eximida de un primer paquete de mitigación de precios en abril. También aprobaron nuevas subvenciones al diésel, esencial para el transporte de carga.

El gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva multiplica en los últimos días anuncios que buscan aliviar el bolsillo de los ciudadanos, en la antesala de las elecciones presidenciales de octubre.

Alza de precios

El campo oficialista está sediento de buenas noticias ante una oposición conservadora que le ha infligido derrotas en el Congreso y con encuestas que reflejan un empate con su principal rival en las elecciones de octubre, Flávio Bolsonaro.

El senador es hijo y heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliar por golpismo.

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El estallido del conflicto en Oriente Medio en febrero hizo disparar los precios de los combustibles en las estaciones de servicio brasileñas, aunque se moderaron en las últimas semanas, según las autoridades.

“La situación todavía es compleja”, dijo en rueda de prensa en Brasilia el ministro de Planeación y Presupuesto, Bruno Moretti, en referencia a los precios del crudo por encima de 100 dólares en el mercado internacional.

Estrategia de mitigación

“Eso exige de nosotros una actualización constante de nuestra estrategia de mitigación de los impactos de la guerra sobre los precios de los combustibles y sobre la población”, añadió.

El ministro aseguró que las medidas no tendrán impacto fiscal.

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Brasil es un gran exportador de petróleo y ha desarrollado una industria de biocombustibles y energías limpias que lo protege en parte de la crisis generada por el conflicto en Oriente Medio.

Pero importa cerca del 30% del diésel que consume. Ese combustible es esencial ya que la red logística del país se basa principalmente en el transporte de cargas por camión.

Ante la convulsión de los mercados energéticos el gobierno brasileño ha respondido también con subsidios y exenciones fiscales que cubren el gas de cocina y el combustible de aviación.