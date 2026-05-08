Itaipú: Brasil vaticina que tendrá la “tarifa más baja del país” tras acuerdo con Paraguay

Las proyecciones para el costo de la energía de Itaipú en 2027 marcan un punto de inflexión en la historia de la binacional, según lo que se publica en el lado brasileño de la hidroeléctrica.

En declaraciones recientes recogidas por la propia entidad en su margen brasileña, su director general Enio Verri, lanzó una afirmación contundente: “A partir del próximo año, tendremos la tarifa más baja del país”. Esta promesa se sustenta en la nueva realidad financiera de la planta tras haber saldado su deuda histórica y en al acuerdo que pretenden llegar con nuestro país.

Según el alto funcionario, el cronograma de trabajo entre las delegaciones de Paraguay y Brasil apunta a cerrar las definiciones tarifarias antes de que finalice el presente ejercicio.

“La idea es que, a más tardar en diciembre de este año, podamos anunciar la tarifa para el próximo año o los años siguientes, dependiendo de la negociación y su desarrollo”, explicó Verri, vinculando directamente este anuncio al avance de las conversaciones sobre el Anexo C.

Este optimismo brasileño se da en un escenario de fuerte competitividad. Actualmente, los datos de la margen izquierda indican que el costo promedio de la energía de Itaipú ya se sitúa en R$ 217,00/MWh, una cifra muy inferior a los R$ 342,71/MWh que proyecta la ANEEL como promedio de adquisición para las distribuidoras en el mercado regulado (ACR).

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Negociación estratégica del Anexo C

Tras la liquidación de la deuda en febrero de 2023, la base económica de la usina requiere una actualización estructural. Las cancillerías de ambos países lideran las mesas de diálogo para definir cómo se distribuirán los beneficios de una planta que ya no tiene que destinar miles de millones de dólares al pago de préstamos.

La reducción tarifaria ha sido progresiva pero drástica. En 2022, el valor era de US$ 27,86/kW·mes, mientras que para el periodo 2024-2026 ya se fijó en US$ 17,66/kW·mes, lo que representa un ahorro del 36,6%, según señalan en Brasil. La intención de Verri y su equipo es profundizar esta tendencia, aprovechando la eficiencia operativa y la ausencia de pasivos financieros para beneficiar a los consumidores.

Desde la margen brasileña destacan que esta “tarifa histórica” no solo es una meta política, sino una realidad técnica. La central ha logrado mantenerse por debajo de los precios de otras fuentes de generación, como las plantas de cuota de la Ley N° 12.783/2013, consolidando a Itaipú como el principal motor de energía barata y limpia para el desarrollo industrial de la región, destacan.

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Gobernanza binacional y moderación tarifaria

A pesar de las ambiciosas proyecciones de precios, el director Enio Verri subrayó que toda decisión se toma bajo el paraguas de la gobernanza binacional. Brasil y Paraguay comparten la gestión de los recursos y la política arancelaria, respetando lo establecido en el Tratado Internacional.

“En el período posterior al pago de la deuda, Itaipu también destinó aproximadamente R$ 5.700 millones al sector eléctrico para mitigar los impactos tarifarios y contribuir a la moderación de las tarifas”, asegura la publicación.

Para la administración brasileña, el objetivo es capitalizar el fin de la deuda para ofrecer una energía con costos de producción sin precedentes en la comparativa del vecino país.