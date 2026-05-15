Segundo día de negociaciones: perspectivas positivas entre Israel y Líbano

Las conversaciones entre Líbano e Israel avanzan, según informaron diplomáticos, a pesar del recrudecimiento de la violencia marcado por ataques aéreos israelíes en el sur del territorio libanés.

Esta tercera ronda de conversaciones, que comenzó ayer, se reanudó esta mañana en el Departamento de Estado.

Lea más: Tregua expira en pocos días: Líbano e Israel abren otra ronda de negociaciones

Un funcionario de la cancillería estadounidense declaró que la primera jornada de conversaciones, el jueves, había sido “positiva” y “productiva”, pero posteriormente Israel anunció la muerte de uno de sus soldados en el sur de Líbano y lanzó nuevos ataques contra el grupo proiraní Hezbolá.