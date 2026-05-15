Mundo
15 de mayo de 2026 a la - 14:20

Segundo día de negociaciones: perspectivas positivas entre Israel y Líbano

Nada Hamadeh Moawad (d), embajadora de Líbano en Estados Unidos. Lidera las conversaciones con diplomáticos israelíes.
Nada Hamadeh Moawad (d), embajadora de Líbano en Estados Unidos. Lidera las conversaciones con diplomáticos israelíes. 224045+0000 MANDEL NGAN

WASHINGTON. Israel y Líbano iniciaron hoy su segundo día de conversaciones, con mediación de Estados Unidos, en Washington, para un futuro acuerdo de paz.

Por AFP

Las conversaciones entre Líbano e Israel avanzan, según informaron diplomáticos, a pesar del recrudecimiento de la violencia marcado por ataques aéreos israelíes en el sur del territorio libanés.

Esta tercera ronda de conversaciones, que comenzó ayer, se reanudó esta mañana en el Departamento de Estado.

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Un funcionario de la cancillería estadounidense declaró que la primera jornada de conversaciones, el jueves, había sido “positiva” y “productiva”, pero posteriormente Israel anunció la muerte de uno de sus soldados en el sur de Líbano y lanzó nuevos ataques contra el grupo proiraní Hezbolá.