Colombia: incautan 11,6 toneladas de marihuana en operación en el sur de Putumayo

El cargamento compuesto por 11.692 kilogramos de marihuana distribuidos en más de 10.000 paquetes, fue hallado en dos viviendas de la vereda (caserío) Monserrate durante diligencias de allanamiento y registro realizadas por tropas del Gaula Militar de la Vigésima Séptima Brigada, con apoyo judicial y aéreo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía de Colombia.

“El golpe tal vez es uno de los más grandes que se ha dado en el sur del país en los últimos tiempos”, afirmó el brigadier general Sergio Armando Guzmán Jaimes, quien agregó que, según información de inteligencia, la droga tendría como destino final Brasil.

Según el Ejército la incautación “representa un golpe a las finanzas” de la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia, específicamente al grupo Comandos de Frontera, señalado de controlar las rutas del narcotráfico en esa región fronteriza con Ecuador.

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Trasladaban la droga en corredores clandestinos

De acuerdo con las autoridades, el cargamento de marihuana era transportado mediante corredores clandestinos y rutas fronterizas utilizadas por grupos armados para enviar estupefacientes hacia mercados internacionales.

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Putumayo ha sido escenario permanente de operaciones militares contra grupos armados ilegales ligados al narcotráfico y en marzo pasado la región fue escenario del accidente de un avión militar Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, el peor siniestro de la aviación militar colombiana, en el que murieron 69 uniformados que participaban en misiones contra organizaciones ilegales dedicadas al narcotráfico.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, también reportó este sábado el decomiso de más de una tonelada de marihuana oculta en 2.112 paquetes que fueron hallados en una embarcación en aguas del océano Pacífico.

Sánchez Suárez también reportó el hallazgo de media tonelada de cocaína tras una inspección en el municipio de Bahía Solano, departamento del Chocó (oeste), donde fueron decomisados 500 paquetes ocultos en un doble fondo de una embarcación, los cuales dieron positivo para el alcaloide.