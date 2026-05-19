Medios internacionales se hacen eco de publicación del NYT sobre Alejandro Domínguez

Ayer, lunes, el medio estadounidense The New York Times publicó un artículo redactado por el periodista especializado en deportes Tariq Panja, que sostiene que el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, enfrenta una denuncia interna en la FIFA que afirma que recibió millones de dólares recuperados durante la investigación del escándalo ‘FIFAgate’ en 2015.

Según la publicación del New York Times, la denuncia acusa a Domínguez y a otro alto cargo de la Conmebol de recibir más de 5 millones de dólares del dinero recuperado por la Confederación Sudamericana tras conseguir la devolución de millones de dólares perdidos por tramas de corrupción.

La denuncia se hizo pública pocas semanas antes del inicio del Mundial de fútbol que comenzará en junio en Estados Unidos, México y Canadá

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La publicación del New York Times ha tenido repercusión en varios medios de Sudamérica, varios de los cuales coinciden en señalar como un “escándalo” lo denunciado.

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“Escándalo en la Conmebol”, reza el artículo sobre el tema de la Agencia de Noticias Argentinas, mientras que el caso también ha recibido eco en medios como El Colombiano, El País de Uruguay o El Universo de Ecuador.

Según comentó a ABC Color ayer Tariq Panja, tanto la Conmebol como la FIFA respondieron a pedidos de comentarios de parte del New York Times antes de la publicación del artículo.