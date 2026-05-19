Philippe, favorito del centro-derecha en las presidenciales galas, acusado de corrupción

La Fiscalía Nacional Financiera, que desde hace dos años investiga esos supuestos delitos tras haber recibido una denuncia anónima, anunció este martes que será nombrado un juez de instrucción para continuar con las pesquisas, lo que supone un avance en las sospechas que pesan sobre el político.

Philippe, reelegido en marzo pasado como alcalde de Le Havre, localidad costera del litoral atlántico y uno de los principales puertos del país, ha negado desde el primer momento los hechos que se le imputan.

En concreto, la denuncia se refiere a la atribución en 2020 de un contrato de algo más de dos millones de euros para un parque digital a una asociación presidida por quien era su adjunto en el Ayuntamiento, lo que para la denunciante constituye un flagrante conflicto de intereses.

Édouard Philippe, quien fue primer ministro desde la llegada del presidente Emmanuel Macron al Elíseo, en 2017, hasta 2020, siempre ha negado los hechos y ha defendido su "buena fe" y el respeto a las reglas de contratación pública.

La denuncia, efectuada en septiembre de 2023 por una trabajadora de la mancomunidad que fue despedida, condujo a la apertura de una investigación en abril de 2024, antes de que en junio del año siguiente la denunciante se constituyera como parte civil en el caso.

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La Justicia investiga la presunta comisión de los delitos de desvió de fondos públicos, favoritismo y malversación, lo que puede influir en las opciones electorales de Philippe, al que los sondeos colocan como el candidato del centro-derecha mejor posicionado para enfrentarse a la ultraderecha de Marine Le Pen y Jordan Bardella.