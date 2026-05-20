Inicia construcción de obras de infraestructura para primera planta de celulosa paraguaya

El arranque de las obras se anunció en una ceremonia en el municipio de Paso Horqueta, donde se instalará la planta, en la que participó el presidente de Paraguay, Santiago Peña, autoridades del Gobierno, y directivos de Paracel, una empresa paraguaya que tiene socios en Suecia y Austria.

"Hoy empezamos un polo que incluye un puerto fluvial, líneas de transmisión eléctrica, vías de acceso, infraestructura logística que serán la columna vertebral de un ecosistema industrial sin precedentes", dijo en un discurso el director ejecutivo de Paracel, Flavio Deganutti.

El empresario indicó que la infraestructura prepara "el camino para la fábrica de celulosa de Paraguay", una planta que, según dijo, "transformará la producción forestal" que el mundo demanda.

Asimismo, destacó que en 2027 se iniciará la construcción de la planta y en 2028 arrancará la primera fase de sus operaciones.

Hasta ahora, Paracel ha invertido en este proyecto unos 1.500 millones de dólares, "la mayor inversión privada de Paraguay", afirmó Deganutti, que se ha destinado a obras previas, expansión de la masa forestal y proyectos socio ambientales.

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La empresa ha incorporado al proyecto alrededor de 203.000 hectáreas, de las cuales unas 100.000 están plantadas y representan unos 110 millones de árboles en siete años, detalló el directivo.

Además, Deganutti anunció que el grupo brasileño Sudati, el mayor fabricante y exportador de contrachapados del vecino país, "se integra al polo industrial de Paracel con una inversión de más de 200 millones de dólares" a lo largo de 5 años.

Paracel y Sudati plantarán 30.000 hectáreas adicionales y juntos buscarán el aprovechamiento integral de la madera y sus subproductos, añadió.

Este proyecto tiene el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una inversión de 165 millones de dólares.

Creada en 2019 para desarrollar una planta de celulosa de "clase mundial" en Concepción, Paracel está compuesta por el Grupo Zapag de Paraguay, Heinzel Group de Austria y Girindus Investments de Suecia, según su página web.