Lula, sometido a radioterapia: qué está pasando con la salud del mandatario

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició hoy un tratamiento preventivo de radioterapia, tras haber sido operado el mes pasado por una lesión cutánea en el cuero cabelludo, informó el hospital en el que se llevó a cabo el procedimiento.

Lula, de 80 años, aspira a un cuarto mandato en las elecciones presidenciales de octubre. El gobernante izquierdista ha multiplicado publicaciones en redes sociales en las que se le ve haciendo ejercicio, en medio de dudas sobre su salud debido a su avanzada edad.

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“Después de que fuese retirada una lesión basocelular” el 24 de abril, “se optó por un tratamiento complementario con radioterapia superficial preventiva”, precisó en un comunicado el Hospital Sirio-Libanés, en Sao Paulo. “El presidente seguirá sus actividades diarias sin restricciones”, con acompañamiento médico, agregó el texto.

Radioterapia y lesión cutánea

Claramente visible, la lesión era un carcinoma basocelular, que la dermatóloga Cristina Abdalla, a cargo de la intervención realizada en ese centro médico, consideró “común” y “causada por la exposición al sol”.

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En algunas de sus últimas apariciones públicas, Lula ha usado un sombrero para protegerse durante el período de recuperación, tal como ocurrió a fines de 2024, después de haber pasado por una operación de urgencia en la cabeza tras un accidente doméstico.

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Frente a Lula, se perfila como principal adversario en los comicios el senador Flávio Bolsonaro, de 44 años, hijo mayor del expresidente de derecha Jair Bolsonaro (2019-2022) , quien cumple en régimen domiciliario una pena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado.