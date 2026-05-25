Marco Rubio dice que aún es posible que se llegue a un acuerdo entre EE.UU. e Irán el lunes

“Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche (domingo), o quizá hoy (lunes), pero yo no le daría demasiada importancia”, dijo Marco Rubio en Nueva Delhi, refiriéndose al posible acuerdo.

Rubio aseguró que Estados Unidos tiene sobre la mesa “una propuesta bastante sólida” para abrir el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán y vital para el tráfico mundial de hidrocarburos.

“Cuenta con mucho apoyo en el Golfo... todos los países con los que hemos discutido esto entienden que no sólo es muy razonable, sino que es lo correcto para el mundo”.

El alto diplomático estadounidense también expresó su confianza en que Irán “entraría en una negociación muy real, significativa y con un plazo limitado sobre el tema nuclear”.

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Rubio se dirigió a los periodistas antes de la siguiente etapa de su visita oficial a la India, que lo llevará a Agra, la ciudad del norte famosa por el Taj Mahal.

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Las declaraciones de Rubio se produjeron después de que el presidente Donald Trump moderara las expectativas de un acuerdo, al decir el domingo que había pedido a sus negociadores que no se “apresuraran”.

“No tiene prisa, no va a hacer un mal trato, el presidente no va a firmar un mal acuerdo”, dijo Rubio sobre Trump.

También se refirió a Israel y dijo que tiene el derecho de defenderse contra cualquier ataque.

“Israel siempre tiene derecho a defenderse...si Hezbolá va a lanzar misiles o les va lanzar misiles, Israel tiene todo el derecho a responder”.