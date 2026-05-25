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25 de mayo de 2026 a la - 06:50

¿Qué temas aborda "Magnifica Humanitas", la primera encíclica de León XIV?

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Ciudad del Vaticano, 25 may (EFE).- La primera encíclica del papa León XIV, "Magnifica Humanitas", sobre la doctrina social de la Iglesia en la era de la inteligencia artificial es un llamamiento a promover la verdad, la dignidad del trabajo, la justicia social y la paz y a superar la teoría de la guerra justa y relanzar el diálogo y el multilateralismo en tiempos de la IA.

Por EFE

Publicada este lunes, la encíclica fue firmada por el pontífice el pasado 15 de mayo, en el 135 aniversario de la "Rerum Novarum" de León XIII y será explicada por el mismo Robert Prevost, en un inédito acto de presentación.

Dividida en cinco capítulos, más una introducción y una conclusión, "Magnifica Humanitas" no condena la tecnología, e incluso exalta su valor, pero advierte de que no es neutra y puede deshumanizar. Por ello, en este documento, el papa pide "construir en el bien" y "permanecer humanos".

Estos son los temas que aborda el papa en su encíclica: