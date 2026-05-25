¿Qué temas aborda "Magnifica Humanitas", la primera encíclica de León XIV?

Publicada este lunes, la encíclica fue firmada por el pontífice el pasado 15 de mayo, en el 135 aniversario de la "Rerum Novarum" de León XIII y será explicada por el mismo Robert Prevost, en un inédito acto de presentación.

Dividida en cinco capítulos, más una introducción y una conclusión, "Magnifica Humanitas" no condena la tecnología, e incluso exalta su valor, pero advierte de que no es neutra y puede deshumanizar. Por ello, en este documento, el papa pide "construir en el bien" y "permanecer humanos".

Estos son los temas que aborda el papa en su encíclica: