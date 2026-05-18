Inteligencia Artificial en la Iglesia: así se preparan los sacerdotes paraguayos

El papa León XIV aprobó la institución de una comisión formada por miembros de los dicasterios que forman el Gobierno vaticano, para facilitar el intercambio de información y proyectos sobre inteligencia artificial, incluyendo políticas para su uso interno, según informó este sábado la Santa Sede.

El encargado de esta comisión será el cardenal canadiense y jesuita Michael Czerny, nombrado por el Papa en noviembre del año pasado como Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano.

Este domingo, religiosos como el cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, se hicieron eco de esta noticia, así como el obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela, quienes indicaron que el papa León XIV, no rechaza el uso de la IA, pero advierte sobre sus riesgos.

“La inteligencia artificial puede brindar ayuda y asistencia en muchas tareas comunicativas, pero también puede llevarnos a evitar el esfuerzo de pensar por nosotros mismos, conformándonos con respuestas automáticas, recopilaciones estadísticas o informaciones superficiales que debilitan nuestra capacidad crítica, reflexiva y humana”, expresó el cardenal, en su homilía dominical.

Inteligencia Artificial en la Iglesia: esto dice un sacerdote paraguayo

En nuestro país, el padre salesiano Samuel González es muy activo en las redes sociales. A través de su cuenta personal y en el sitio “Semilla de Mostaza”, publica sus actividades diarias, comparte la palabra y también interactúa con los feligreses. Con más experiencia empírica que formativa, también maneja las cuentas oficiales de la Comunidad de Salesianos del Paraguay y oficia de delegado de Comunicación de esta congregación.

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A continuación, comparte su experiencia en el uso de la IA y qué es lo que pide la Iglesia a los sacerdotes. “Desde el pontificado del Papa Francisco que se trata de analizar, digamos, a nivel de iglesia, cómo trabajar con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial; el discernimiento, para no perder lo que es la calidad de vida humana, el contacto de la Iglesia con la gente”, explica.

El lema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones este año es “Custodiar el rostro humano”. El padre González apunta que este mensaje busca mantener la cercanía con los feligreses, no sin el uso de la tecnología, sino a través de ella.

Agregó que actualmente, la Iglesia Católica tiene toda una corriente que se denomina la “misión digital” para atender estos temas. “La preocupación no es solo con la inteligencia artificial, siempre las redes y toda la tecnología tiene casos de estafa, de tráfico de personas y todo lo que es la violencia, no podemos dejar de ver este lado negativo como Iglesia”, sostuvo.

La misión digital de la Iglesia

El padre Samuel explica que dentro de la Iglesia se dio un cambio de enfoque y hoy se piensa el “mundo digital” como un continente, por lo que entonces, el desafío es misionar ese continente. Actualmente, cada vez más sacerdotes, hermanas y laicos están avocados a estas acciones.

“La intención de la Iglesia no es dar el mensaje de tenerle miedo o de rechazo, sino de usar estas herramientas, de usar la tecnología, la inteligencia artificial, pero no dejar de pensar, no dejar de transmitir el mensaje con creatividad, usando nuestra propia imaginación, nuestro pensamiento crítico para estar del lado de las personas”, remarca.