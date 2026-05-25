'The Mandalorian and Grogu' lidera la taquilla con 165 millones dólares en el mundo

Estas cifras corresponden a un fin de semana ampliado a tres días por la festividad 'Memorial Day'. Según datos de la web especializada Box Office Mojo.

Pese a encabezar la cartelera, este debut es uno de los más bajos para una película de la franquicia 'Star Wars' ('La Guerra de las Galaxias'), desde que está integrada en Disney, y está por debajo de 'Solo: A Star Wars Story' ('Han Solo: Una historia de Star Wars'), considerada hasta ahora el título menos exitoso comercialmente de la saga, según señala Variety.

El filme, dirigido por Jon Favreau y protagonizado por Pedro Pascal, supone el regreso de la franquicia galáctica a los cines siete años después del estreno de 'The Rise of Skywalker' ('El ascenso de Skywalker', 2019).

En el segundo puesto de la taquilla se encuentra 'Obsession', que desde su estreno el 15 de mayo, se mantiene entre los más vistos. El filme ha recaudado 28,2 millones el puente en Norteamérica y se encuentra en el segundo puesto de recaudación.

El filme de terror acumula en todo el mundo 79,7 millones de dólares. Dirigido por Curry Barker, conocido por su trayectoria en YouTube, la cinta ha registrado un aumento del 30 por ciento respecto a su estreno.

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El tercer puesto es para 'Michael' con una recaudación de 25,6 millones de dólares en Norteamérica en todo el puente y un acumulado de 788 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno.

'The Devil Wears Prada 2' ('El diario viste de Prada 2') se queda con el cuarto puesto con su recaudación de 16,5 millones de dólares en Norteamérica.

El filme protagonizado por Meryl Streep y Anne Hathaway acumula 608 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

Cierra la lista de las más taquilleras, 'The Sheep Detectives' ('Las ovejas detectives') que recauda 85 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno y este puente suma 12,4 millones de dólares en Norteamérica.