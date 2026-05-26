Ucrania denuncia amenazas de Rusia contra diplomáticos acreditados en Kiev

El representante de Ucrania ante Naciones Unidas, Andriï Melnyk, dijo que cerca de 50 países y la Unión Europea denunciaron las “recientes amenazas” de Moscú contra los diplomáticos acreditados en Kiev.

“Condenamos (...) las recientes amenazas proferidas por Rusia contra instituciones diplomáticas y embajadas en Kiev. Es algo que no podemos tolerar”, mencionó el representante de Ucrania en la sede de la ONU en Nueva York.

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Por su parte, Rusia afirmó ayer que planea lanzar más bombardeos contra Kiev, incluidos ataques contra sus “centros de toma de decisiones”, y reiteró el llamado a los extranjeros y a los diplomáticos para que abandonen la ciudad.

Drones y misiles

En el contexto de su “operación militar especial”, Rusia lanzó durante el fin de semana decenas de drones y misiles contra Ucrania, causando la muerte de cuatro personas, decenas de heridos y daños en toda la capital ucraniana.

Entre las armas utilizadas, Rusia usó un misil hipersónico Oreshnik, que, según Moscú, puede viajar a diez veces la velocidad del sonido y tiene capacidad para portar ojivas nucleares.

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La ofensiva se produjo días después de que Rusia acusara a Kiev de atacar una escuela profesional en la región ucraniana de Lugansk, ocupada por Rusia, causando la muerte de 21 personas. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a su ejército responder a ese ataque.

Rusia ya había pedido a los ciudadanos extranjeros y los diplomáticos que evacuaran Kiev a principios de este mes, cuando amenazó con lanzar ataques masivos contra el centro de la ciudad si Ucrania perturbaba un desfile militar en la Plaza Roja.