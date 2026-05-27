EE.UU. llevó a cabo nuevos ataques en el sur de Irán

El ejército estadounidense derribó cuatro drones lanzados desde Irán y atacó un centro de control en la ciudad portuaria de Bandar Abás, reportaron el miércoles por la noche medios estadounidenses.

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El ataque en Bandar Abás impidió el lanzamiento de un quinto dron, según informaron CNN y The New York Times, y se dio después de lo que el ejército describió como ataques de “autodefensa” en la noche del lunes al martes en sitios de misiles iraníes y embarcaciones para el tendido de minas.