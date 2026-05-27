Mundo
27 de mayo de 2026 a la - 22:14

EE.UU. llevó a cabo nuevos ataques en el sur de Irán

Un helicóptero MH-60R Sea Hawk se acerca al USS Delbert D. Black (DDG 119) después de patrullar el mar Arábigo en apoyo al bloqueo de Estados Unidos contra Irán.
Un helicóptero MH-60R Sea Hawk se acerca al USS Delbert D. Black (DDG 119) después de patrullar el mar Arábigo en apoyo al bloqueo de Estados Unidos contra Irán.

Tras los recientes bombardeos contra posiciones iraníes, las fuerzas de EE. UU. destruyeron cuatro drones y atacaron un punto estratégico en el puerto de Bandar Abás, logrando frustrar el lanzamiento de más armamento no tripulado.

Por ABC Color

El ejército estadounidense derribó cuatro drones lanzados desde Irán y atacó un centro de control en la ciudad portuaria de Bandar Abás, reportaron el miércoles por la noche medios estadounidenses.

Lea más: Trump dice que todavía no está "satisfecho" con el resultado de las negociaciones con Irán

El ataque en Bandar Abás impidió el lanzamiento de un quinto dron, según informaron CNN y The New York Times, y se dio después de lo que el ejército describió como ataques de “autodefensa” en la noche del lunes al martes en sitios de misiles iraníes y embarcaciones para el tendido de minas.