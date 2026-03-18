Abogado de Cartes responde a Marc Ostfield: “Fue el peor embajador”

Pedro Ovelar, abogado del actual presidente del Partido Colorado, emitió un comunicado en sus redes sociales, en respuesta a una publicación de la organización estadounidense Radio Pública Nacional (NPR), donde Marc Ostfield cuestionaba las razones por las cuales se levantaron las sanciones contra Horacio Cartes pese a supuestos vínculos con Hezbolá.

El abogado manifestó su “total y absoluto rechazo” a lo publicado por el medio norteamericano, que analiza cómo la administración de Donald Trump está manejando las sanciones económicas. Según Ovelar, Ostfield utilizó su cargo para intervenir en los procesos electorales de Paraguay.

Lea más: Exembajador Ostfield: “Es muy difícil comprender por qué EE.UU. levantaría las sanciones a Cartes”

“El exdiplomático, violando convenios y tratados internacionales, se ha inmiscuido grosera y abiertamente en las internas del Partido Colorado y en las elecciones nacionales en el Paraguay”, afirmó el abogado.

Para sostener su postura, Ovelar citó incluso al actual Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien en el pasado se refirió a ciertos embajadores como personas que actuaron como “matones” (refiriéndose a la administración de Ostfield), según el letrado.

Abogado de HC desmiente el vínculo con Hezbolá

Uno de los puntos de la declaración de Ostfield fue la mención a supuestos lazos de Cartes con el grupo terrorista Hezbolá. Ovelar calificó esta acusación de “tan falsa” que recordó un evento clave ocurrido hace apenas un año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: EE.UU. vinculó a Cartes con Hezbolá y Peña incluye a iraníes ligados a avión

“Es tan falsa la acusación... que en marzo del año 2025 Horacio Cartes fue invitado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para participar como orador en una ‘Conferencia Internacional de Combate al Antisemitismo’ en Jerusalén”, subrayó el abogado.

La defensa de Cartes sostiene que todas las pruebas presentadas ante el Departamento de Estado y el Tesoro de EE.UU. fueron montadas desde instituciones paraguayas como la Seprelad, Ministerio del Interior, Secretaría Anticorrupción, orquestadas desde el más alto nivel del Poder Ejecutivo del gobierno de Mario Abdo Benítez.

Lea más: Filtración de conversaciones demostraría que el abogado de Cartes daba instrucción al fiscal Cantero

Ovelar destacó que el Ministerio Público paraguayo ha desestimado estas acusaciones y que, por el contrario, exfuncionarios de la administración anterior hoy enfrentan procesos judiciales por supuestamente haber montado este esquema.

Además, recalcó que los asesores legales de Cartes lograron probar ante las instituciones norteamericanas la falsedad de los cargos, y así se levantaron todas las sanciones que afectaban al líder colorado.

Ovelar arremetió contra Ostfield

El comunicado de Ovelar finalizó con un ataque directo hacia la figura de Marc Ostfield, y recordó su salida del cargo tras el cambio de mando en la Casa Blanca.

Lea más: OFAC de EE.UU. borra a Horacio Cartes de su lista de personas bloqueadas

“Usted fue el peor embajador que ha pisado el suelo paraguayo y nunca podrá superar su frustración y fracaso, siendo destituido en las primeras 24 horas de haber asumido la actual administración del Presidente Donald Trump”, sentenció el abogado.