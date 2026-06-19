Memorando Irán-Estados Unidos en vilo: tensión sube en Oriente Medio

Israel y Hezbolá pactaron un alto al fuego, según un funcionario estadounidense, después de que los combates entre el ejército israelí y el grupo libanés amenazaran el reciente acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Bombardeos israelíes en la madrugada del viernes mataron a 21 personas en Líbano, donde también murieron cuatro soldados israelíes, en las hostilidades más mortales desde el anuncio del acuerdo entre Irán y Estados Unidos esta semana.

El llamado memorando de entendimiento prevé un alto el fuego “en todos los frentes, incluido Líbano”, una condición en la que había insistido Teherán, aliado del movimiento islamista y proiraní libanés Hezbolá, para poner fin al conflicto.

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Cruces entre líderes de EE.UU. e Israel

La guerra, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, ha causado miles de muertos, principalmente en la República Islámica y Líbano.

También ha sacudido la economía mundial por el cierre del estrecho de Ormuz, fundamental para el tránsito de hidrocarburos.

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El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, tenían previsto iniciar una nueva fase de negociaciones este viernes en Suiza, pero el encuentro se suspendió en medio de las hostilidades en Líbano.

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Horas después, un funcionario estadounidense dijo que Israel y Hezbolá acordaron un alto al fuego con efecto inmediato, negociado por mediadores estadounidenses tras mantener conversaciones con Israel e Irán.

Un diplomático del Golfo, que pidió el anonimato, confirmó la tregua.