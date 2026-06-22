León XIV: Un médico no debería permitirse decidir sobre la vida de un embrión o un anciano

"¡Nunca la medicina podrá convertirse en servidora de una muerte programada!", aseveró el pontífice estadounidense que animó a la fundación "por su compromiso en favor de la vida y de la dignidad humana, especialmente ante los poderes públicos".

Agregó que "el profesor Lejeune era consciente de que, si bien la tecnología puede ayudar a la medicina, no puede, en cambio, sustituirla".

"Además, sabía que la tecnología puede utilizarse en contra de la medicina —que, por naturaleza, está al servicio de la vida—, tal y como se comprueba cuando la tecnología escapa a todo control ético indispensable y prevalecen los cálculos de eficacia, rentabilidad o utilidad. Ahora bien, el valor de la persona no depende de lo que realice o produzca", agregó.

Elogió a la fundación porque "intervienen regularmente en los debates sociales para proteger a cada persona en todas las circunstancias de su existencia".

Y les agradeció "la formación que brindan a hombres y mujeres que mañana podrán contribuir a garantizar una ética médica al servicio de la dignidad humana y de la vida".

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Robert Prevost recordó que "el mensaje y la obra" de Jérôme Lejeune y pidió "que inspire el valor de la verdad en los muchos jóvenes y profesionales que anhelan coherencia; que les ayude a unir, sin rigidez, razón y fe, palabra y obra, la ausencia de prejuicios y el rechazo a la mentira".