Canciller de Alemania visitará Paraguay y esta es su agenda

“Socios comerciales y amigos con valores comunes”, es como la Embajada de Alemania anuncia la futura visita de su canciller, Johann Wadephul. El alemán llegará esta semana y cumplirá una agenda en Paraguay, Argentina y Brasil.

En nuestro país se espera su participación en la Cumbre del Mercosur que inicia mañana y se extiende hasta pasado mañana en el Centro de Convenciones de la Conmebol, ubicado en Luque.

Asimismo, se prevé que Wadephul se reúna con el presidente de la República, Santiago Peña, y el mandatario chileno José Antonio Kast.

“Acompañado de una delegación empresarial y con el momentum por la entrada provisionalmente en vigor del acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur, el ministro participará en la Cumbre de los países de este bloque de integración regional”, detalla la sede diplomática alemana en nuestro país.

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Canciller alemán con Marco Rubio

El ministro alemán de Relaciones Exteriores viajará primeramente a Estados Unidos, donde se reunirá con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

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En una conferencia de prensa, Martín Giese, portavoz de la cancillería alemana, precisó que Wadephul abordará con Rubio en Washington la situación en Oriente Medio, así como el apoyo a Ucrania y los preparativos de la cumbre de la OTAN de julio en Ankara.

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