El papa agradece y anima a quienes ayudan en Venezuela tras el terremoto

"Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales", dijo en español desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

El pontífice estadounidense, ante los fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro a pesar del intenso calor que azota Roma, rogó por el "eterno descanso de los fallecidos" en los seísmos y renovó su "cercanía espiritual" a sus familiares y a todos los damnificados por esta "tragedia".

Por último, manifestó su "gratitud y aliento" a todas las personas que "trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia".

El violento terremoto doble que sacudió Venezuela en la tarde del miércoles se ha saldado con la vida de al menos 1.430 personas y con miles de heridos, según las últimas cifras proporcionadas por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Pero también ha causado numerosos daños materiales y edificios derrumbados bajo los que todavía se busca a los desaparecidos.

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Tras el seísmo, León XIV envió una primera ayuda económica de 100.000 euros (unos 114.000 dólares al cambio) a Venezuela a través de la Limosnería Apostólica con el objetivo de atender a las necesidades más urgentes de los damnificados.