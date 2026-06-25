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25 de junio de 2026 a la - 12:42

Papa León XIV envía ayuda de emergencia tras terremoto en Venezuela

El papa León XIV durante una audiencia pública en la plaza de San Pedro.
El papa León XIV durante una audiencia pública en la plaza de San Pedro. 102321+0000 FILIPPO MONTEFORTE

CIUDAD DEL VATICANO. El papa León XIV envió una ayuda de emergencia de 100.000 euros (114.000 dólares) a Venezuela, golpeado por un violento terremoto, anunció el Vaticano, mientras el país afronta un elevado balance de víctimas todavía incierto, además de importantes daños materiales.

Por AFP

Esta suma, desembolsada por la Limosnería Apostólica -el organismo de la Santa Sede encargado de las obras de caridad del papa y de la asistencia a poblaciones en dificultad- constituye “una primera contribución” destinada a apoyar las labores de socorro, informó Vatican News.

Venezuela fue sacudida ayer por dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que causaron al menos 164 muertos, según un balance todavía provisional.

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Más allá de la Iglesia, numerosos países, entre ellos Estados Unidos, Irán, Cuba y la Unión Europea, ofrecieron su ayuda al país, que ya se encontraba debilitado por una grave crisis económica y social.