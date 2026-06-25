Papa León XIV envía ayuda de emergencia tras terremoto en Venezuela

Esta suma, desembolsada por la Limosnería Apostólica -el organismo de la Santa Sede encargado de las obras de caridad del papa y de la asistencia a poblaciones en dificultad- constituye “una primera contribución” destinada a apoyar las labores de socorro, informó Vatican News.
Venezuela fue sacudida ayer por dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que causaron al menos 164 muertos, según un balance todavía provisional.
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Más allá de la Iglesia, numerosos países, entre ellos Estados Unidos, Irán, Cuba y la Unión Europea, ofrecieron su ayuda al país, que ya se encontraba debilitado por una grave crisis económica y social.