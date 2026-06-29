Los talibanes denuncian 30 civiles muertos y 40 heridos en un bombardeo paquistaní

"El régimen militar paquistaní llevó a cabo una vez más bombardeos (...) y aunque las cifras pueden variar, han matado aproximadamente a más de 30 personas, incluidos mujeres y niños, y herido a más de 40", afirmó a EFE el portavoz del Comando Provincial de la Policía de Paktia, Munib Zadran.

Islamabad aseguró que la operación militar fue en respuesta a "recientes y múltiples incidentes terroristas" dentro de Pakistán, mediante una ofensiva terrestre "seguida de ataques selectivos en la región fronteriza contra los escondites y refugios de terroristas pertenecientes a Jamaat-ul-Ahrar y Fitna al Khwarij, abatiendo a 29 de ellos", indicó en X el ministro de Información, Attaullah Tarar.

Además de los bombardeos, las tropas paquistaníes llevaron a cabo una operación terrestre en el distrito fronterizo de Bajaur, donde abatieron a cuatro insurgentes, incluido un alto comandante, según Islamabad.

El ministro precisó que esta respuesta militar se produjo tras el asalto perpetrado este fin de semana por Jamaat-ul-Ahrar, una facción de los talibanes paquistaníes (TTP), contra un campamento paramilitar de la fuerza especial Rangers en la ciudad de Karachi, donde murieron tres soldados y otros cuatro resultaron heridos.

Los últimos ataques contra territorio afgano comenzaron sobre las 23:00 hora local del domingo (18:30 GMT) y alcanzaron la provincia oriental de Paktia, así como otras áreas en la vecina provincia de Kunar, informaron los talibanes.

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"Tan pronto como ocurrieron los bombardeos, corrimos al hospital. Se trajeron aproximadamente 11 cadáveres y más de 70 heridos", detalló a EFE un médico del Hospital Provincial de Paktia, bajo condición de anonimato y añadió que "entre los heridos hay jóvenes, mujeres y niños".

El principal portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, condenó los ataques a través de un comunicado en X, en el que aseguró que los proyectiles impactaron directamente sobre zonas residenciales y calificó la ofensiva paquistaní como un "crimen" y un "acto de barbarie".

Los lazos entre Pakistán y Afganistán se han tensado desde que los talibanes tomaron el poder en 2021. Islamabad acusa a Kabul de permitir que insurgentes lancen ataques en suelo paquistaní, algo que Afganistán niega y que atribuye a una falta de seguridad interna paquistaní.

En conflicto ha desembocado en dos ocasiones en graves enfrentamientos fronterizos, en octubre de 2025 y febrero de 2026, dejando decenas de soldados muertos y heridos por intercambio de artillería desde ambos lados.

En febrero, el ministro de Defensa de Pakistán declaró públicamente que la paciencia de su país se había agotado y que estaban dispuestos a librar una "guerra abierta" contra el régimen de Kabul si no dejaban de refugiar a los terroristas.