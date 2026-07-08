Fin de tregua EE.UU.-Irán “se venía venir”, según excanciller Federico González

Luego de que el presidente norteamericano, Donald Trump, diera por terminado el acuerdo marco de alto el fuego con Teherán, el exministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Federico González, afirmó que este desenlace era algo predecible y advirtió sobre las inmediatas consecuencias que sufrirá el mercado de los combustibles.

El colapso diplomático se precipitó el miércoles pasado, donde Trump declaró que el pacto “se ha acabado”. La decisión llega pocas horas después de que fuerzas estadounidenses atacaran posiciones en Irán, en represalia por agresiones previas ejecutadas por Teherán contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estratégico estrecho de Ormuz.

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Washington ya había revocado los permisos internacionales para la venta de crudo iraní.

Una situación predecible

El excanciller Federico González señaló que, aunque la comunidad internacional mantenía una prudente esperanza de paz, la fragilidad de las negociaciones hacía prever este quiebre.

“Todos quedamos con la esperanza queriendo ser optimistas, pero reitero, prudentemente optimistas, sabiendo que esto iba a suceder más tarde o más temprano. Esto no alcanzó un mes, lastimosamente, y resulta que las cuestiones que están en juego son muy delicadas, muy profundas”, analizó.

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Paciencia persa contra urgencia norteamericana

Para González, el fracaso del acuerdo radica en el choque de realidades e intereses políticos y temporales de ambas potencias. Explicó que Irán opera bajo una perspectiva histórica de largo plazo que le resta apuro para ceder ante presiones occidentales.

“Una de las partes fue denominada el imperio persa y tiene más de 4.000 años de existencia. Tiene mucha paciencia y no tienen ganas de someterse a esto”, puntualizó.

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Por el contrario, el exministro describió que la Casa Blanca se encuentra en una posición de extrema urgencia por cerrar el conflicto debido a factores internos muy pesados. “Estados Unidos sí está con la urgencia de cumplir por muchos motivos. Ya se perdieron muchas vidas humanas, ya hay muchos gastos en equipamientos, en armas, y también está la cuestión de la política interna en los Estados Unidos”, describió.

El golpe inmediato en el bolsillo paraguayo

La principal preocupación radica en la volatilidad de los precios de los carburantes, una situación que, según González, se trasladará a las estaciones de servicio locales de forma rápida.

“Eso viene teniendo una danza de subas y bajas, saltos y nuevamente caídas desde que empezó esta confrontación. Estoy seguro de que el primer impacto, si no es hoy, mañana mismo se verá en los precios”, advirtió el analista.

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Asimismo, González criticó la rapidez con la que el mercado local reacciona ante las malas noticias internacionales en comparación a cuando la situación mejora.

“Acá, como sabemos, la decisión se toma muy rápido para subir los precios cuando sucede una cosa de esta magnitud, pero para bajar lleva otra vez bastante tiempo. Todo esto a nivel mundial va a seguir teniendo un efecto importante y lastimosamente negativo que nos afecta a todos”, lamentó durante una entrevista por la 780 AM.