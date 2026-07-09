Argentina: instructor de aviación se despidió de su alumna y se tiró del avión en pleno vuelo

El instructor de aviación Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años, saltó del avión en plena clase y fue hallado muerto a raíz del golpe del impacto que recibió al llegar al piso.

La alumna que estaba siendo instruida logró aterrizar la aeronave sana y salva. El hecho ocurrió el sábado en Toledo, Argentina.

Bertazzo viajaba a bordo del avión Cessna 150 con una estudiante de 22 años llamada Rosario, según informó el canal de noticias TN.

La estudiante declaró que Bertazzo le dijo: “Ya sabés lo que tenés que hacer, seguí adelante”, antes de quitarse los auriculares y el cinturón de seguridad, abrir la puerta y saltar del avión.

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Instructor dio una clase previa

Eduardo Álvarez, director de la escuela de vuelo Flying Parrot Córdoba, donde trabajaba Bertazzo, declaró a TN que no había indicios de que el piloto estuviera planeando arrojarse del avión, ya que incluso viajó en avión con otro estudiante ese mismo día.

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“Tomó esta trágica decisión a bordo de un avión, con otra persona a su lado (...) Es imposible pensarlo o comprenderlo, pero la mente humana es muy compleja”, expresó al canal de noticias de Argentina.

Describió a Bertazzo como “una persona maravillosa con una gran sonrisa”, por lo que su trágica decisión les sorprendió.

Agregó que abrir la puerta de un avión en pleno vuelo es muy difícil y lo comparó con intentar abrir la puerta de un vehículo que circula a 200 kilómetros por hora.

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Estudiante logró aterrizar la aeronave

Rosario, la estudiante, logró aterrizar el avión sin problemas a pesar de estar en estado de shock e incluso el avión no sufrió daños, indicó Álvarez.

Bertazzo tenía mucha experiencia y también había trabajado como instructor de vuelo en Chile, antes de ser instructor en Argentina. Los fiscales investigarán la causa, indicaron.